【個人衞生】慳家女友月事來「一片用到底」飄惡臭腥味 潔癖男友崩潰提分手

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情侶間相處是大學問！台灣1名男網民近日在網上分享，稱近日發現女友每到月事來時，都不曾去廁所換過衞生巾，事後經詢問先知，女友為慳錢，竟第一日的衞生巾會用到最後一日，讓有潔癖男事主實在無法忍受，崩潰提出分手。

影片推介：

綜合當地媒體報道，該名男網民近日在fb「靠北女友2.0」發帖，稱該任女友衞生習慣很差，每到月事來時，

她第一天的衞生巾墊上衞生紙，就這樣用到最後一天，都沒更換過衞生巾...

他坦言，事後得知感到震驚，詢問對方為什麼要這樣，女方回答「衞生紙比衞生巾便宜啊！」

該名男網民擔憂女友若未定時換衞生巾，恐讓私處感染，實在得不償失，但和女友溝通後，對方卻「一副有事嗎？我從小這樣用到大的態度」讓有潔癖男網民頓感崩潰。

他直言，實在無法忍受對方這種「超噁怪癖」，也不想用這個理由提分手，恐傷女方心，故之後隨便找個藉口提出分手，

她到現在還不知道，其實我受不了她從MC第一天到最後一天，層層疊疊的褐色乾臭痕跡...。

帖文曝光後引起網民熱議，大批網民直言難以想象，「衞生差的女生真的難以相處」；有網民對事主稱，「你應該主動買整箱衞生巾給她，讓她知道不用省，順便改掉不好習慣」；也有網民稱，「可能極少量，把衞生巾當底褲，衞生紙才是她的衞生巾」。

衞生用品要勤換

婦產科醫生莫漪薇曾接受TOPick訪問時提醒，女性無論使用衞生棉條與衞生巾也要勤加替換，每2至3小時就要換一次，以保持陰道乾爽。若於游泳時使用，活動後更應立即更換。

另外，衞生棉條需置入陰道使用，若使用時間過長，容易感染細菌。她解釋，陰道又暖又濕，是滋生細菌的溫床；同時，使用時稍有不慎，也容易令處女膜受損。相對之下，衞生巾放置體外使用，風險較衞生棉條低。

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責任編輯：羅嘉欣