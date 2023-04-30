【買餸注意】奶奶彩明街市付$500買$60魚僅找$40　新抱一招為奶奶成功追討

▲ 買餸找贖要小心!示意圖

去街市買餸最緊要找贖清晰，雖然現在電子貨幣普及，不過老一輩都喜歡以現金交易，有人妻就指，去將軍澳彩明街市買魚時，奶奶險被呃$400，不過幸好醒目新抱大聲喝斥，檔主才歸還餘款。

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新抱不值檔主所為，所以將事件放上網公審，她於Facebook「將軍澳主場」發文呼籲其他消費者留意，她指有日和奶奶丈夫去彩明街市買菜，奶奶在某魚檔選購一條60元的魚，當時直接將500元鈔票交到賣魚阿叔手上，對方隨後只找續40元予奶奶，便假裝沒事繼續劏魚。樓主奶奶眼見賣魚阿叔沒有找續餘下400元，便向對方說:「我畀咗$500，你未找齊錢喎」。

但對方表示稱無收過500元，更讓奶奶去看他交易的錢兜，企硬指無收過500元鈔票。

幸好當時她及丈夫在奶奶身後，隨即幫口「睇住你剛收咗我奶奶$500㗎，你仲唔認」，最初對方仍堅持無收過，而身旁2位魚販亦假裝聽不到，擾攘一輪後樓主只好大聲指責賣魚阿叔「呃錢」，另一位賣魚的女人才輕聲細語指錢兜有張500元鈔票，賣魚阿叔無可奈何才找續餘下的400元。

人妻表示賣魚阿叔身旁2位魚販完全不敢發聲，相信早有前科，曾用這種手法欺騙老人家，如果這次不是陪同奶奶去買魚，相信賣魚阿叔肯定不會承認收過500元鈔票，所以希望分享自身經歷，以警惕他人，亦怒斥該魚檔不老實，「連老人家錢都呃，我永不會再幫襯！」

網民建議付款時要大聲講

網民留言就建議付款時可以這樣做，以保障雙方利益，「下次買嘢支付大額時，叫奶奶大聲講這是$500紙，給周圍的人都聽到」、「下次一手交錢一手交貨」，甚至笑言「以後去街市買餸要裝個Cam喺心口」。

有人提議盡可能不要使用現金交易，用電子支付則「有單有據」，更具保障，「買魚同海鮮千祈唔好畀大紙，一來找回來的又濕又腥，二來有啲唔老實嘅當你水魚咁劏」，或應要向內地學習「咩都手機支付唔使煩，八達通都OK」。

有疑似曾光顧此魚檔的港媽則分享買海鮮被騙經歷，「仲要留意劏完條魚可能唔係你揀嗰條，我試過買蝦時見到隻隻生的，買了1斤，回家睇大半死咗，從此永不幫襯」。

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責任編輯︰王明芳