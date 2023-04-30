【珍惜生命】紅磡九旬婦高處墮下　壓碎Tesla車尾不治

▲ 紅磡長樂大廈1名九旬女住戶今早（30日）疑從單位躍下墮斃。（資料圖片）

今晨（30日）9時26分，1名婦人倒臥紅磡必嘉街長樂大廈對開1輛Tesla電動車，懷疑事主從高處墮，壓碎車尾玻璃窗，車尾箱留下大攤血漬。途人見狀報案求助，救護員到場檢驗後證實事主已經死亡。

警員接報到場，證實90歲莫姓女事主為大廈住戶，初步相信事主由上址單位墮下，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

電動車車主黃先生其後到場協助善後，指今晨將座駕停泊上址，在附近拜祭先父，未料返回取車時，赫見死者飛墮車尾，對事件感到始料不及，估計車輛維修需時。警員指私家車無可疑，待處理完手續便可駛走。

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責任編輯：馮琪雅