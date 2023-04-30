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【珍惜生命】紅磡九旬婦高處墮下　壓碎Tesla車尾不治

社會 13:08 2023/04/30

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

紅磡長樂大廈1名九旬女住戶今早（30日）疑從單位躍下墮斃。（資料圖片）

今晨（30日）9時26分，1名婦人倒臥紅磡必嘉街長樂大廈對開1輛Tesla電動車，懷疑事主從高處墮，壓碎車尾玻璃窗，車尾箱留下大攤血漬。途人見狀報案求助，救護員到場檢驗後證實事主已經死亡。

警員接報到場，證實90歲莫姓女事主為大廈住戶，初步相信事主由上址單位墮下，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

電動車車主黃先生其後到場協助善後，指今晨將座駕停泊上址，在附近拜祭先父，未料返回取車時，赫見死者飛墮車尾，對事件感到始料不及，估計車輛維修需時。警員指私家車無可疑，待處理完手續便可駛走。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：馮琪雅

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