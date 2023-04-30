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【中年好聲音】周吉佩向蝦頭+連詩雅訴苦　吉吉與太太分房瞓自爆夫妻事

娛樂 17:42 2023/04/30

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

TVB節目《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）上《絲打圍佬》跟「蝦頭」楊詩敏和連詩雅分享。

TVB節目《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）人氣急升，吉吉於總決賽前接受「蝦頭」楊詩敏和連詩雅的網台節目《絲打圍佬》，分享追夢經歷和家庭關係。

吉吉與港姐太太黃彥欣婚後育有一對子女，吉吉透露與太太在長女出生後都是分房睡覺，不過卻被蝦頭和連詩雅一語中的，指二人還有一名幼子。

【中年好聲音】周吉佩撃敗李佳登上冠軍寶座　前sp'ACE成員吉吉堅持追夢

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四口之家

吉吉與太太於25歲時便訂婚，並在28歲時結婚，二人婚後不久便有小朋友。

吉吉說：「好快有小朋友組織家庭，雖然後生生小朋友有好處，但好想同太太有二人世界先有小朋友。」

【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命

TVB節目《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）上《絲打圍佬》跟「蝦頭」楊詩敏和連詩雅分享。

夫妻分房睡

他透露與太太已分房多年：「我同我老婆分瞓房七年，好慘啊！我要投訴！因為我太太生咗小朋友後，母性突然大爆發，完全skip咗我，將我啲被鋪掉去間細房，要我自己瞓，佢同小朋友瞓；由嗰日開始分房瞓到今日，七年幾。」

吉吉續言：「因為我生咗兩個小朋友，第二個緊接第一個，個女7歲幾，由個女第一日出世已經分房瞓。跟住我細仔出世，我而家細仔5歲，同我太太瞓同一間房，我就自己瞓，其實好唔開心㗎。」

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蝦頭+連詩雅發現重點

不過，蝦頭和連詩雅都發現了重點：「不過你哋都都有細仔喎，仲可以製造到細佬。」

吉吉笑言：「喺梳化嗰啲，哈哈」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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