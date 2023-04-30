【關愛隊】南區關愛隊起動回應三無大廈居民需要　政府冀第3季全港各區成立小隊

▲ 「南區關愛隊誓師典禮」今日（30日）舉行，陳國基（第1排左4）及麥美娟（第1排左3）等人出席。（政府新聞處圖片）

南區「地區服務及關愛隊伍」今日（30日）正式起動，政務司司長陳國基表示，政府透過資助不同團體組成關愛隊，以加強地區支援，與居民建立聯繫，擔當政府與市民之間的橋樑，包括探訪有需要人士、回應「三無」大廈的需要等。

行政長官李家超在去年《施政報告》宣布成立「關愛隊」，將全港18區劃分成不同小區，廣納地區組織和團體，成為小區的「關愛隊」。

陳國基今日在誓師典禮上表示，政府率先在南區和荃灣成立關愛隊，因這兩區有各種居住環境，包括鄉村、公共屋邨或「三無」大廈，以及私人屋苑或低密度住宅，政府透過兩區累積服務經驗，將會供其他地區參考，從而令「關愛隊」在全港各區順利開展。

陳國基指，關愛隊凝聚各界，包括青年、婦女以至專業人士，廣納地區組織和團體，加強地區支援，與居民建立聯繫，擔任政府和市民之間的橋樑。關愛隊會關心有需要人士及提供援助，並向居民轉發重要資訊，急市民所急。陳國基希望社會各界繼續同心協力，為市民謀幸福。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，南區關愛隊17個小隊將於兩年內，探訪逾1萬個長者戶及1萬個有需要住戶，提供3,000次支援服務，除了南區及荃灣區外，其餘16區正進行關愛隊遴選工作，期望今年第3季前於各區成立關愛隊。她亦指，關愛隊結合政、商、民三方力量，為地區提供多元化關愛服務，政府每兩年提供80萬至120萬元資助給關愛隊，並希望號召區內有心之士運用社會資源，為市民服務，早前香港南區各界聯會聯同各界熱心人士籌組「南區各界關愛及發展基金」，已籌得733萬元善款。

南區17小區的關愛隊，由南區民政事務專員鄭港涌和17位小隊隊長帶領，今日誓師典禮後，各小隊隨即在各小區開設街站，為居民提供「關愛隊」服務資訊。

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責任編輯：馮琪雅