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【樓宇復修】樓宇更新大行動批出3.3億元資助　新一輪申請樓齡限制降至30年

社會 15:59 2023/04/30

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

西環金陵大廈參加了「2.0行動」，右圖是維修後的外牆。（發展局網頁圖片）

發展局表示，第3輪「 樓宇更新大行動2.0」（簡稱「2.0行動」），局方檢視了實際情況和需求，特別放寬是次計劃申請資格，樓齡限制由40年或以上，降至30年或以上，以惠及更多樓宇。

發展局今日（30日）在網誌提到，屋宇署在過去3年，每年接獲約7,000宗樓宇欠妥的舉報，不少業主在籌組樓宇復修工程時面對「三缺」困難，即是缺乏組織能力、工程知識和財政儲備，政府理解業主之間不易協調大型維修工程，故在過去5年撥出超過190億元推行多個維修資助計劃，涵蓋強制驗樓訂明工程，例如外牆等公用部分、排水系統、消防系統、升降機，並為有需要人士提供單位內維修工程的資助，由市建局一站式推行，計劃迄今惠及約7,700幢樓宇及其住戶和商戶，另外7,500家住戶及4,000部升降機。

市局亦透過「2.0行動」為合資格的業主提供財政資助，協助遵辦「強制驗樓計劃」規定，至今已有2,500多幢樓宇參與，視乎工程進展，已批資助金額約3.3億元；該局同時為「2.0行動」樓宇復修個案提供「招標妥」服務，安排獨立專業人士提供專業意見及技術支援，亦提供電子投標平台，吸引更多工程顧問和承建商入標，減低圍標風險。

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責任編輯：馮琪雅

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