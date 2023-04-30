【離奇案件】男子參加完鄰居喪禮突猝死 同桌5人全身體不適急送院

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越南6名男子日前參加鄰居家葬禮，6人同桌喝酒，豈料翌日早上，其中一名男子被發現已死亡，另外5人則出現頭痛、渾身無力等不適症狀，結果全部被送院接受治療。

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綜合外媒報道，當地政府發出通報，該事件造成1人在家中死亡，5人住院。指事發於本月26日上午8點許，58歲的DVM先生被家屬發現在家中死亡，另一起同桌喝酒的5人，也因各種身體不適，被送院治療，其中3人情況危急，需持續進行洗腎，至本月27日上午，3人均已脫離生命危險。據悉，6人都是酒精中毒。

報道指，病患家屬表示，事件中6人之前曾參加葬禮，同桌喝酒，吃飽喝足後，個個頭疼乏力，被家人送院治療，具體原因仍在進一步調查中。

據了解，去年11月也曾發生類似事件，越南堅江省有14人在一名疑似酒精中毒死亡者的葬禮上，一起喝酒吃飯，隨後出現各種不適，結果14人被醫生確診是甲醇中毒，其中3人死亡。

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責任編輯：羅嘉欣