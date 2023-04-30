【叱咤樂壇】曾批評梁詠琪演唱會被指雙面人　商台DJ梁文禮明天復工開咪

▲ 梁文禮回歸《叱咤樂壇》。

商台DJ梁文禮自看完梁詠琪紅館演唱會後，在個人IG和私人FB抒發感受被批是「雙面人」，之後梁文禮被商台暫停職務三個月。

梁文禮將於明天（5月1日）復工，回歸《叱咤樂壇》，他於IG撰文剖白感想。

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梁文禮分享感受

梁文禮於觀看林宥嘉演唱會後表示：

林宥嘉idol演唱會，每首歌呈現同樣令人目不暇給，同樣精彩準確！今次比2019年更精彩，又加入好幾首新歌。唔知係咪Yoga成為咗一家之主亦做咗爸爸，今次講話內容好打動人亦釋出好強嘅正能量！佢不斷講Enjoy Life，每日要感恩，多啲發岀同接收愛♥️

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▲ 梁詠琪（Gigi）《時間遇上我們》演唱會。（IG圖片）

感恩大家的支持

休閒了一段時間後，梁文禮有感而發：

喺過去兩個月，我接觸咗好多人俾咗好多意見、感覺、支持我，亦有前輩對我當頭棒喝，袋咗好多嘢落袋，

感恩🫂

落街行過，有放飯OL喺隔離電梯大嗌「阿禮加油！」睇完Jay Fung散場有觀眾拍我膊頭「加油撐你！」喺旺角過馬路有中年男子講句「禮爺加油啊！」仲有無時無刻收到嘅DM，統統全收，十分感恩🫂🥰

▲ （IG圖片）

已回商台工作

他又謂：

< 壞與更壞 >

誰又夠運氣去任擇

各種美滿回頭路 其實兩星期前我已經返咗去商台，喺幕後幫吓節目手，喺家姐同嘉賓開live嘅時候岀岀入入搏上鏡🙃

我第一日返電台，一行入商台大樓，守護叔叔 , Reception姐姐 , 清潔叔叔 , 881同事 , admin同事 , CEO，人人都面露笑容咁歡迎我

「啊~ 返嚟喇！好喇~ 你OK嘛？」

上嚟宣傳嘅歌手同唱片公司朋友都熱情歡迎，當然仲有903兄弟姊妹WeWa鬼叫嘅歡呼同抱抱，感受到前所未有嘅支持同愛，超級感恩🫂♥️🥰

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他續說：

< 想自由 >

許多事情都有選擇

只是往往事後我才懂得 Yoga介紹< 完 , >嘅時候話「完之後係逗號，唔係句號，世界上無嘢係唔會完蛋」我之前有諗過要放棄，仲要好強烈亦咬牙切齒話要走！但係經過呢兩星期儲滿咗嘅「愛 & 感恩」同埋過去兩個月嘅自我調整，我可以繼續向前行，唔俾自己完。 < 完 , >

還沒完 ,

還沒完 , 聽日1/5，我回歸”叱咤樂壇”

明天見 @903music 🫶🏻

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