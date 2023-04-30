【玻璃樽徵費】玻璃飲料生產者責任計劃5.1實施　迄今接900宗供應商申請

▲ 玻璃飲料容器生產者責任計劃明日（5月1日）全面實施。（資料圖片）

玻璃飲料容器生產者責任計劃明日（5月1日）全面實施，根據《產品環保責任條例》（第603章），玻璃樽裝飲品供應商，包括製造商和進口商，均必須先向環保署登記成為登記供應商，方可在本港分發玻璃樽裝飲品，否則即屬違法，一經定罪，最高可處罰款10萬元。截至4月底，環保署已接獲約900宗供應商登記申請，其中兩間登記供應商自設回收重用安排，獲准豁免徵費。

登記供應商須履行其法定責任，包括呈交申報、保留與申報有關紀錄、繳付容器循環再造徵費及呈交周年審計報告等。登記供應商若就其飲料產品的玻璃容器設有回收和重用的安排，可向環保署申請豁免徵費。

環保署發言人表示，有關法例生效公告去年11月刊憲後，署方隨即展開前期工作，包括通知飲料製造商及進口商等持份者詳情，又設立查詢熱線（電話號碼：5200 0767）及在網頁發放資訊等，今年2至4月在各區舉辦了17場簡介會，逾900位公司代表參與。

另外，根據《廢物處置條例》（第354章），由5月1日起，除豁免情況外，任何人儲存、處理、再加工或循環再造玻璃容器廢物，均須領有廢物處置牌照，任何人進口或出口玻璃容器廢物，亦須領有環保署發出的許可證，否則即屬違法，首次定罪最高可被判罰款20萬元及監禁6個月。截至4月底，環保署已發出4個相關的廢物處置牌照，包括環保署委聘的玻璃管理承辦商。

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責任編輯：馮琪雅