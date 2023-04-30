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杜德偉世界巡迴演唱會開鑼　Alex勁歌熱舞觀眾大叫Encore唔捨得走

娛樂 14:41 2023/04/30

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《杜德偉Get Up起來》世界巡迴演唱會正式展開，杜德偉（Alex）在昨晚（4月29日）於新加坡聖陶莎舉行首場演出。

Alex相隔近十年，再次回歸新加坡舞台，台下的獅城觀眾難得見到偶像，反應都非常熱烈，有歌迷更感動落淚。而Alex就在台上直言，十年時間太久，希望下一次毋須再等如此長時間，就能再會新加坡歌迷。

沒有歲月痕跡

他這晚帶領觀眾，再一次穿梭他的音樂旅程，由80年代出道的廣東歌，唱到後期推出的華語作品，包括《Because I Love You》、《無心傷害》等，台下歌迷對Alex的杜氏情歌耳熟能詳，大家聽得如癡如醉。

而Alex在台上亦有話當年，憶起要待自己擁有第一首國語歌後，才能到新加坡做宣傳，又想起跟當時同是新人的巫啟賢一齊上節目。

Alex這晚狀態大勇，身穿熒光黃色舞衣的他，勁歌熱舞連唱多首快歌包括《愛你的全部》、《快樂快燒壞》、《拯救地球》等，絲毫看不出歲月痕跡。

歌迷大叫Encore

其後Alex又換上牛仔造型，大騷音樂實力，自彈自唱《Go Go Cat》。去到演唱會尾聲，Alex以《脫掉》作結，由於新加坡禁止表演者在台上赤裸上身演出，故此Alex就改以透視裝獻唱，但無損歌曲氣氛，全場觀眾high爆，將整晚演出推到高潮。

完場後，歌迷亦不斷大叫Encore，Alex被歌迷熱情打動，原本沒有設定安歌環節的他，再度登場獻唱《信自己》。

後悔未帶兒子同行

一向重視家庭的Alex今次演出都有太太陪伴，不過兒子AJ就因上學沒有同行，但Alex就指表現場地旁邊就是環球影城和水族館，笑言有點後悔未有帶同AJ。

另外，今次獅城之旅，Alex就有機會大快朵頤，幾乎每天都品嚐肉骨茶和雞飯。而主辦方亦非常貼心準備新加坡著名的胡椒蟹和斑蘭蛋糕、榴槤等，演唱會後台猶如美食博覧。

Alex透露，完成巡迴演唱首站新加坡後，接著會到澳門和內地舉行，亦計劃到台北小巨蛋開騷。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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