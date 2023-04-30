【張國榮逝世20周年】沙田紀念展開展1個月　今迎第10萬名觀眾

▲ 展覽客席策展人之一陳淑芬（左一）、康樂及文化事務署署長劉明光（右二）及香港文化博物館總館長林國輝（右一），歡迎第10萬名觀眾（左二）。（政府新聞處圖片）

香港文化博物館為紀念一代巨星「哥哥」張國榮逝世20周年舉辦的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，自3月29日開展以來深受市民及旅客歡迎，展覽今日（4月30日）更迎來第10萬名參觀者。

博物館為第10萬名觀眾送贈禮物，是附有3位客席策展人，包括張國榮生前摯友陳淑芬、張叔平及夏永康簽名的展覽海報及香港電影資料館「芳華再續」專題放映活動電影門票，並由康樂及文化事務署署長劉明光及陳淑芬親自送上。

陳淑芬亦將兩枚張國榮20週年特別版復古紀念銀章，捐贈給香港文化博物館作永久收藏。

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展覽由康文署主辦，香港文化博物館籌劃，「哥」迷會為支持單位，由即日起至10月9日在沙田香港文化博物館舉行，免費入場，是「香港流行文化節2023」前奏節目之一。場內共有61組展品，包括張國榮4套演唱會服飾，如他於《跨越97》演唱會穿過的紅色斗篷、閃石西裝及紅色高跟鞋；在《熱・情演唱會》的白色羽毛服飾、藍色釘珠牛仔褲，以及由法國著名設計師為他設計的貝殼裙褲。

展覽亦展出張國榮部分唱片，包括《為妳鍾情》黑膠唱片（白色版）、《Stand Up》黑膠唱片（紫色版）、《風繼續吹》卡式錄音帶；歌影視獎項如1984年十大勁歌金曲獎《Monica》獎座和第14屆香港電影金像獎最佳電影歌曲《追》獎座，並展示了由夏永康拍攝的張國榮寫真集《慶》及演唱會照片等。主辦機構特別鳴謝唐鶴德分享張國榮私人珍藏。

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責任編輯：馮琪雅