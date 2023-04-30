【驅蚊蟲大作戰】淘寶$3磁吸蚊網防止飛曱甴入屋 港女讚安裝簡單：10分鐘完成

春夏潮濕季節，為大地帶來蚊患，不少市民會在家中安裝蚊網。有女網民近日在網上分享，日前僅花3元人民幣，從「淘寶」買磁吸蚊網，形容安裝過程十分簡易，10分鐘就完成，吸引大批網民熱議。

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該名女網民日前在facebook群組「淘寶開心share」中發帖，稱家中常有飛蟑螂從窗口入屋，她便到淘寶購買蚊網。她稱，蚊網原價13元人民幣，留下評價後，賣家會退回10元人民幣，即僅花費3元人民幣。

從事主上載的商品頁面可見，該款磁吸金剛隱形防蚊網，主要為自黏式，附有紗網、磁條、裝飾條和卡扣，不過就需要自行DIY，用家需撕下磁帶背面的膠紙，沿窗框貼上磁條，再裁剪出對吸的磁條；把超出磁條範圍的紗網剪掉便可，最後再利用裝飾條將卡扣貼在邊角。

背後嘅磁帶都係自己剪剪貼貼，開心，我自己都係避開左自窗花、手柄位嘅，無拆窗花落嚟嘅。

她又稱，安裝過程十分簡易，10分鐘就可完成安裝，直言「以後唔使驚會有飛曱甴入嚟搵我」。她溫馨小提示，如大家那個窗不是經常開閂，用這個是適合；但如果要經常開閂，建議都是要訂造。

帖文引起網民熱議，大讚蚊網性價比高：「非常方便又實用」、「你幫咗我解決問題」；也有網民就指使用一段時間後，雙面膠紙會慢慢失去黏力，「用左一年已經甩皮甩骨」。

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責任編輯：羅嘉欣