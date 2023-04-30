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【重新出發】拍拖10年嫌女友肥醜直認出軌　港女被狠飛頹廢2個月走出低谷：要過得比佢好

親子 17:42 2023/04/30

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

加油呀！唔可以放棄自己。（二次人生劇照）

歌都有得唱《活得比你好》，對於慘遭被拋棄，很容易就會一蹶不振，但其實最大的報復就是「活得比佢好」！最近一名港女就完美演繹這首歌的精髓，該名港女指自己與男友在大學已經拍拖，時間已接近10年，已經開始計劃結婚，但由年頭開始男友對她冷淡，更於情人節當日慘遭對方狠飛，原因是嫌棄她太肥太醜，而且愛上別人，港女在家頹廢2個月後，決定重新出發，誓要改造自己，變成索女！

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港女在香港討論區以「畀拍拖10年嘅男朋友飛咗 頹咗2個月終於醒覺!」發帖指，自己跟前男友在大學時代已經在一起，拍拖接近10年，在親戚朋友中是公認的一對，10年間互相陪住對方經歷咗好多高高低低，本來都開始計劃結婚，點知今年年頭，前男友對她愈來愈冷淡。

而在今年情人節，前男友突然告訴她「鍾意咗第二個要飛咗佢」，前男友更坦白說出一句又一句傷人的說話，直言覺得她「太肥太醜樣，唔再愛及冇晒feel，怕佢影衰佢」。港女痛不欲生。

事後，港女收埋自己，坦言「接受唔到佢出軌」，日日係屋企喊、頹。 人生跌到最黑暗處，港女突然醒覺

我唔可以再係咁，我要過得比佢好！

她決定的起心肝做運動，報讀健身課程，遂發帖問網友費用多少及多少時間可以見到成效。

港女獲得眾多網友鼓勵「努力做運動變返靚，等佢走寶。」、「減肥係為自己，唔使理其他人的期望」、「做多啲運動對自己嘅身心都有好處，但係亦不須要記著要活得好過嗰個ex，呢啲咁嘅人，唔值得再將佢記喺心上嘅。」

網友建議減肥方法

有網友就質疑樓主堅唔堅持到做運動，樓主似是定力十足回覆指「唔堅持都唔得啦，唔可以再頹落去，我想可能試20-30堂先」，有網友就獻計叫港女不要浪費太多金錢「168可以減肥日行一萬五千步可以減肥，很多低消費方法都可以減肥。」

有網友就幫前男友說話「又肥又醜都可以忍你十年，其實佢幾好啦!」樓主就話「多謝你激將法我會加油的。」

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責任編輯︰王明芳

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