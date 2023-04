▲ 皇室堡

今日(4月30日)是姜濤生日,銅鑼灣皇室堡、尖沙咀The ONE及姜濤香港後援會早已為姜糖準備一連串慶祝活動,包括皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」、銅鑼灣地帶Keung To 23+1 生日主題大型廣告版及尖沙咀The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」。

在今天早上,「姜濤灣」早已出現人潮,於皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華及銅鑼灣地帶一帶聚集大批姜糖,他們更為小姜姜同小濤濤配襯生日服飾於皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」的大型佈置及銅鑼灣地帶的四塊大型廣告牌前打卡。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

皇室堡中庭及The ONE的大螢幕亦播放著糖糖們自製的應援電子生日卡,高調向偶像送上祝福,成為另一打卡熱點。

而且有姜糖更特別於尖沙咀The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」訂購生日蛋糕及甜品於現場慶祝,場面熱鬧墟冚。

