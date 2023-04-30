【聲夢傳奇】詹天文新歌破百萬點擊　Windy內外兼備以最佳狀態追夢【多圖】

▲ After Class成員之一詹天文（Windy）新歌MV破百萬點擊。

After Class成員之一詹天文（Windy）因參加TVB節目《聲夢傳奇》而彈起，Windy近日推出的新歌《沒有你的新學期》於YouTube有過百萬點擊，可見Windy的人氣不比炎明熹（GiGi）、姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）差，年僅17歲的Windy亦備受TVB力捧。

參賽追夢的詹天文當時不惜減掉30磅，努力修身以最佳的Windy示人。

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新歌過百萬點擊

Windy的新歌《沒有你的新學期》MV於上月開始在YouTube播放，身穿校服的她大晒青春本錢，造型亦大受「天文台」（Windy粉絲名）愛戴，新歌點擊率已過百萬。

Windy之前曾撰文感謝大家對新歌的喜歡，她透露歌詞記載了她的個人經歷，並將感情帶入歌曲中。

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Windy內外兼備

Windy在5歲已開始學聲樂、並曾以優異成績考獲倫敦聖三一學院（Trinity College London）演奏文憑。

該學院是包含音樂、戲劇、藝術及英語等學門的考試機構，在1877年開始提供音樂外部考試，後來擴大到其他表演藝術的範疇。在每年，全球逾60個國家及地區的學生應考倫敦聖三一學院的考試。

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除一至八級的考試外，倫敦聖三一學院為音樂提供三個級別的文憑考試，分別是初級文憑（Associateship, ATCL），專業文憑（Licentiateship, LTCL）和院士文憑（Fellowship, FTCL）。

內外也同樣著重的Windy當日為參加《聲夢傳奇》而勁減30磅，導師王灝兒（JW）曾表示佩服。

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