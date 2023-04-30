【意料之外】撫養17年龍鳳胎驗DNA無血緣關係 人夫崩潰與妻攤牌最後結局曝光

▲ istockistock

發現孩子不是親生一定難以接受。外國一名人夫和妻子結婚18年，育有一對龍鳳胎，但撫養17年的龍鳳胎，近期進行DNA鑑定後，驚悉竟與他沒有血緣關係，他當下難以接受，崩潰和妻子攤牌，最後結局曝光。

影片推介：

綜合外媒報道，該名人夫近期在在《Reddit》論壇發帖，與妻子相識20多年、結婚18年，生下一對龍鳳胎，在孩子17歲時進行親子鑑定，赫然發現，自己竟不是龍鳳胎的親生爸爸，他驚覺被戴綠帽，難以接受。

他事後回想，與妻子是自己大學畢業後一份工作中認識，2人拍拖並結婚，公司成立一年後，雙方因志向不同起爭執，自己甚至一度離家出走，妻子數周後她主動找他，且和他和好，之後夫婦形影不離，而妻子也懷孕。

他隨後和妻子攤牌，對方不斷求原諒，且透露是在結婚初期，兩人爭執那段期間，某一天晚上她喝醉，隨便和一個陌生男人發生關係，但之後就沒有再欺騙過自己。

他頓時陷入兩難，「我不打算拋棄孩子，雖然我不是他們的親生爸爸，但我依然是他們的爸爸，我很愛他們」。

經過一天思考，該名人夫最後致電龍鳳胎，表達自己很愛他們，只是要釐清他和妻子之間的關係，「我很生氣她隱瞞和別人發生關係」是他決定和妻子深入溝通，最後選擇原諒，再給妻子一次機會，夫妻倆打算嘗試婚姻諮詢，試圖彌補這段關係，「我向孩子們保證，無論婚姻發生甚麼變化，我都永遠愛他們，當他們的爸爸」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳