姜濤突擊現身沙田科學園與粉絲見面　6500位姜糖賀偶像生日齊做善事

▲ （姜濤香港後援會 提供）

今日（4月30日）是姜濤的24歲生，除銅鑼灣一如過往成「姜濤灣」外，沙田科學園也被姜糖迪爆。而近月忙碌於音樂宣傳、新電影拍攝、個人服飾品牌及慈善公益活動等工作，在生日正日抽空突擊快閃出席姜濤香港後援會舉辦的慶生活動。

姜濤香港後援會為支持偶像同時回饋社會有需要人士，今年出動大量應援戶外廣告、電車車身等鋪天蓋地將銅鑼灣再度變成應援總壇外，亦特別於沙田科學園舉行生日應援重頭活動「Keung To Charity Walk 2023」慈善步行，結集姜糖之力仗義助人，為偶像衷心送上生日祝福。

活動期間，姜濤突擊現身科學園會場答謝fans及歌迷會，並即席與一眾姜糖唱生日歌、切生日蛋糕，在場姜糖無不欣喜若狂！

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姜濤今日下午2時左右快閃「Keung To Charity Walk 2023」活動會場，親身答謝fans的支持，並趁此千載難逢的機會跟fans說：「多謝大家今日出席，這年可能發生過一啲事，感謝你哋仍然仲喺度，無論是讚美、批評也好，我都會勇於接受。大家無論鍾意我與否，更應將自己放在第一位，更團結地一齊進步。」

會場內姜糖無不興奮雀躍，大會立即送上生日蛋糕為壽星祝賀，千人大合唱完生日歌，直接接收姜糖們對姜濤的生日祝福。

6500姜糖齊集科學園

今日舉行的「Keung To Charity Walk 2023」活動超過6,500人報名參加，除招募姜濤香港後援會會員參加外，亦公開予公眾報名，反應熱烈。姜濤香港後援會表示，今年除了本地姜糖參加活動，亦因為旅遊限制放寬，有不少海外姜糖由美國、加拿大、英國、澳洲、馬來西亞、日本、澳門等地特地來港應援。

今年活動所籌得之款項，扣除成本後將捐至7個單位：麥當勞叔叔之家慈善機金、香港青年獎勵計劃、榕光社、兒童癌病基金、兒童心臟基金會、毛守救援及膳心小館，最終款項數字有待大會於活動後審計確實，並承諾盡快將善款轉交各單位，姜濤香港後援會表示多謝各位姜糖鼎力支持。

▲ （姜濤香港後援會 提供）

「Keung To Charity Walk 2023」活動今早8時正揭幕起步，全日共分為12組展開1.5公里不計時步行，早前已領取步行活動紀念包及大會服裝的粉絲，早上7時30分便陸續抵達場地，部份更乘搭大會安排的6架印有「姜濤生日快樂」雙層巴士由大埔墟港鐵站到達科學園「金蛋」主會場。

每組參加者寄存好隨身物品後，換上運動服飾及號碼布，在巨大版「小姜姜、小濤濤」加油打氣下，一齊在科技大道東起點起步，繞過大廣場、科研路至吐露港畔的白石角海濱長廊，然後折返起點。

▲ （姜濤香港後援會 提供）

全程1.5公里路程上，大會放置了大量打卡位，包括巨型生日主題打卡布景板、小姜姜小濤濤可愛造型不倒翁、頒奬台等，返回終點後取得完成獎牌，便可於參加者限定進入的主會場內，跟3米高超大型小濤濤充氣娃娃及6大步行造型布景板繼續打卡留念。

不少姜糖更帶同自家的小姜姜小濤濤公仔，換上早前預購的「Keung To Charity Walk 2023」限定替換服飾到來應援留影，姜糖們亦花足心思準備好大量應援物品，在場打卡與交流，氣氛高漲熱烈。

▲ （姜濤香港後援會 提供）

「Keung To Charity Walk 2023」活動隨著最後一組參加者於下午2時完成步行後完滿結束。

而部份姜糖亦乘坐大會安排的接駁巴士由科學園轉場至銅鑼灣，繼續參與各項偶像生日應援活動，例如在後援會所設的銅鑼灣5大應援廣告位前打卡留念，以及等待後援會贊助全港市民於4月30日免費乘搭的姜濤主題電車「23+1姜濤號」巡遊並打卡，為偶像送上滿滿生日祝福。

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