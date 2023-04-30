【巴士優惠】九巴月票5.1起涵蓋龍運巴士線　駁通海陸空口岸

▲ 明日（5月1日）起，九巴月票持票人，可免費乘搭龍運「E、N、R、S、X」路線，以及享有二七折扣優惠乘搭「A、NA」路線。（資料圖片）

龍運巴士的10年新專營權將於明日（5月1日）起生效，為回饋乘客，在新一個十年專營權，九巴月票持票人，可免費乘搭龍運「E、N、R、S、X」路線，以及享有二七折扣優惠乘搭「A、NA」路線，為月票持有人提供優惠且駁通港九新界、內地口岸，以及機場和東涌的巴士網絡。

在新一個10年專營權期間，龍運聯同九巴推出新票價優惠，「九巴月票」適用範圍將擴展至龍運營辦的路線，九巴月票持有人可每日10程乘搭九巴路線及以下新增的龍運路線：

16條對外線 (E31、E32、E32A、E33、E33P、E36、E36A、E36P、E36S、E37、E37C、E41、E42、E42C、E42P、E43)；

6條通宵/夜間特別線 (N30、N31、N42、N42A、N42P、N64)；

3條旅遊線 (R8、R33、R42)

5條穿梭線 (S1、S64、S64C、S64P、S64X)

九巴月票持有人同時亦可以二七折乘搭以下路線：

13條機場及港珠澳口岸線 (A31、A32、A33、A33X、A34、A36、A37、A38、A41、A41P、A43、A43P、A47X)

9條深宵機場及港珠澳口岸線 (NA31、NA32、NA33、NA36、NA37、NA40、NA41、NA43、NA47)

九巴月票持有人扣除上述二七折優惠後，平均每程票價低至9.8元，以扣除於2022年5月1日生效（直至政府另行通告止）的公共交通費用補貼計劃下的補貼，並假設30日內搭60程作計算。

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責任編輯：馮琪雅