【小英雄】校巴司機駕駛中途突暈倒　13歲男生憑一人之力救全車66人

▲ 男生緊握軚盤。

美國密歇根州近日發生一宗驚險事件，一名校巴司機在行車途中突然不適並抽搐，隨後失去昏迷，校巴無人駕駛，幸好車上一名13歲男生及時挺身而出，抓住軚盤冷靜停車，救下全車人。這輛校巴當時載有約66人，事件中最終無人受傷。

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綜合外電報道，事發於上周三（26日），英勇的少年叫Dillon Reeves，就讀沃倫地區的Carter中學。當天下午放學後，他所乘的校巴司機在駕駛途中感到頭暈，於是通知運輸部門，表示自己需要其他司機過來接替。然而司機在抵達預定的停車地點前就失去意識，校巴在隨後的幾秒內在無人駕駛。

從校巴的CCTV截圖中看到，司機身體抽搐，不久就暈倒，Dillon Reeves走上前緊接管軚盤，慢慢踩下煞掣，將校巴安全停下，然後大聲告訴其他學生：「快打 911，現在！」

隨後，救援人員很快趕到現場，將校巴司機送醫。警方稱，校巴內除司機外，無人受傷，校巴並未造成任何交通事故。事發後，警方已幫助車上所有的學生們安全離開了車廂，他們其後乘坐另一輛校巴回家。

Dillon Reeves英勇而冷靜的舉動，受到很多人讚揚。他的父母表示為他感到驕傲，形容他是小英雄。

沃倫聯合校區的負責人利弗諾伊斯表示：「在我35年多的教育生涯中，從未見過如此具有非凡的勇氣和成熟的學生。」

沃倫警察局表示，將給里夫斯授予一個特殊獎項。警察局長德懷爾稱讚里夫斯是激勵著當地人的英雄。

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責任編輯︰王明芳