  • 25°C
香港時間 : 2023430日 (週日) 19:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小英雄】校巴司機駕駛中途突暈倒　13歲男生憑一人之力救全車66人

親子 18:38 2023/04/30

分享：

分享：

熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

男生緊握軚盤。

美國密歇根州近日發生一宗驚險事件，一名校巴司機在行車途中突然不適並抽搐，隨後失去昏迷，校巴無人駕駛，幸好車上一名13歲男生及時挺身而出，抓住軚盤冷靜停車，救下全車人。這輛校巴當時載有約66人，事件中最終無人受傷。

最新影片推介:

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】教育不局限於學校　Patrick Sir：培育下一代要因材施教

綜合外電報道，事發於上周三（26日），英勇的少年叫Dillon Reeves，就讀沃倫地區的Carter中學。當天下午放學後，他所乘的校巴司機在駕駛途中感到頭暈，於是通知運輸部門，表示自己需要其他司機過來接替。然而司機在抵達預定的停車地點前就失去意識，校巴在隨後的幾秒內在無人駕駛。

從校巴的CCTV截圖中看到，司機身體抽搐，不久就暈倒，Dillon Reeves走上前緊接管軚盤，慢慢踩下煞掣，將校巴安全停下，然後大聲告訴其他學生：「快打 911，現在！」

隨後，救援人員很快趕到現場，將校巴司機送醫。警方稱，校巴內除司機外，無人受傷，校巴並未造成任何交通事故。事發後，警方已幫助車上所有的學生們安全離開了車廂，他們其後乘坐另一輛校巴回家。

Dillon Reeves英勇而冷靜的舉動，受到很多人讚揚。他的父母表示為他感到驕傲，形容他是小英雄。

沃倫聯合校區的負責人利弗諾伊斯表示：「在我35年多的教育生涯中，從未見過如此具有非凡的勇氣和成熟的學生。」

沃倫警察局表示，將給里夫斯授予一個特殊獎項。警察局長德懷爾稱讚里夫斯是激勵著當地人的英雄。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳

相關文章

【救人英雄】12歲女童遇溺巨浪中漂浮　 14歲少年獨自划船救人被讚英雄
11:47 2022/12/19
【救人英雄】12歲女童遇溺巨浪中漂浮　 14歲少年獨自划船救人被讚英雄
【有洋蔥】旅巴司機勇救21乘客命喪火海　13歲女兒發文讚爸爸是英雄：來世再當父女
16:52 2023/01/27
【有洋蔥】旅巴司機勇救21乘客命喪火海　13歲女兒發文讚爸爸是英雄：來世再當父女
【土耳其地震】特區救援隊救出4人不辱使命　指揮官：並非英雄只是救災扶危
17:46 2023/02/20
【土耳其地震】特區救援隊救出4人不辱使命　指揮官：並非英雄只是救災扶危

你可能感興趣

【救人英雄】12歲女童遇溺巨浪中漂浮　 14歲少年獨自划船救人被讚英雄
11:47 2022/12/19
【救人英雄】12歲女童遇溺巨浪中漂浮　 14歲少年獨自划船救人被讚英雄
【有洋蔥】旅巴司機勇救21乘客命喪火海　13歲女兒發文讚爸爸是英雄：來世再當父女
16:52 2023/01/27
【有洋蔥】旅巴司機勇救21乘客命喪火海　13歲女兒發文讚爸爸是英雄：來世再當父女
【土耳其地震】特區救援隊救出4人不辱使命　指揮官：並非英雄只是救災扶危
17:46 2023/02/20
【土耳其地震】特區救援隊救出4人不辱使命　指揮官：並非英雄只是救災扶危
家庭教育 正能量 網絡熱話 頭暈

最高瀏覽

【夫妻相處】丈夫洗澡2小時不出來 妻直闖浴室驚見呢一幕哭笑不得
13:33 2023/04/28
【夫妻相處】丈夫洗澡2小時不出來 妻直闖浴室驚見呢一幕哭笑不得
【舞台劇大師】驚傳女伴患癌離逝　詹瑞文深受大擊匿埋不見人
13:52 2023/04/29
【舞台劇大師】驚傳女伴患癌離逝　詹瑞文深受大擊匿埋不見人
【奪命車禍】妻子漏取物品下車 丈夫倒車未留意踩油門撞重傷不治
今日 09:14
【奪命車禍】妻子漏取物品下車 丈夫倒車未留意踩油門撞重傷不治