【MIRROR成員】Anson Lo當年曾參演陳慧琳MV　教主盧瀚霆首度入馬場：好刺激

天后陳慧琳（Kelly）及MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）今日（4月30日）齊現身沙田馬場，為「冠軍賽馬日」的綜合匯演表演。

打頭陣演出的Kelly唱出兩首大家耳熟能詳的快歌《大日子》及《花花宇宙》，Anson Lo緊接壓軸唱跳《Mr. stranger》及《Money》，掀起全場熾熱氣氛。二人更為眾香港佳駟打氣，並現身頒獎禮與勝出馬匹的團隊和馬迷一同分享喜悅。

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Anson Lo首度入馬場

今次Kelly再次到馬場表演，能疫情之後跟觀眾近距離演出，她感到興奮，Kelly表示：「賽馬與表演都非常相似，幾分鐘的精彩賽事或表演同樣需要團隊付出非常多的努力，很需要大家的鼓勵作為動力。今次第一次參與國際賽事，支持香港佳駟摘下冠軍殊榮。」

至於首度入馬場的Anson Lo形容自己心情既興奮又緊張：「今次終於可以親身體驗現場觀賞賽馬，好刺激，在場觀眾亦相當投入。」

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教主再與Kelly碰面

其實教主在2018年曾為Kelly的國語歌《打字機》MV伴舞，所以表示很開心可再跟Kelly碰面：「還記得上次拍MV時，Kelly每次跳舞都非常專業，是位十分勤力的藝人，絶對是我的學習對象。今次能夠與 Kelly 同台，覺得十分榮幸。」

今日出席冠軍賽馬日的名人嘉賓還包括李佳芯、栢天男等。