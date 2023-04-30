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【關於我與鬼成為家人的那件事】曾兩度入圍金馬影后　王淨出道6年多次票房破億【多圖】

娛樂 19:47 2023/04/30

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

電影《關於我與鬼成為家人的那件事》的女主角王淨曾兩度入圍金馬影后。

由許光漢、林柏宏、王淨主演的電影《關於我與鬼成為家人的那件事》叫好叫座，出道6年的王淨成為觀眾焦點之一，年僅25歲的她已兩度入圍金馬獎，前途無可限量。

王淨先後拍過《返校》、《月老》和《關於我與鬼成為家人的那件事》等影視作品，更多次做出破億票房成績，被視為新一代的票房福將。

【關於我和鬼變成家人的那件事】許光漢裸露人前不尷尬　王淨挑戰拍動作戲跌倒

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兩度提名金馬影后

擁有歌手夢的王淨於2015年在的士上翻唱田馥甄（Hebe）的《小幸運》，該影片於YouTube上爆紅，而她亦於2017年開始踏上銀色旅途。

不少觀眾因觀看《返校》而認識王淨，她亦憑此電影首度入圍金馬獎最佳女主角，雖然未能成功登上影后寶座，但也令人留下深刻印象。

王淨其後再憑《瀑布》再度入圍金馬獎最佳女主角，縱然她未能再下一城，不過相信提名亦為她注射了強心針，令她可以放心追逐演藝夢。

許光漢林柏宏新片叫好叫座　《關於我和鬼變成家人的那件事》瘋狂背後藏深情

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學業事業兩兼顧

王淨成為演員後未有放棄學業，她於拍攝《癡情男子漢》時展開半工讀生涯，為了同時兼顧學業和事業，她不介意當「空中飛人」兩邊走，之後再轉學到日本天普大學主修政治。

（《關於我與鬼成為家人的那件事》劇照）

學生時期曾做作家

原來王淨早於14歲時便是一名作家，自小面對父母離異，經歷令她於年少時便以筆名「菌菌」出版首本作品《芭樂愛情》，當時的她希望媽媽能重拾對愛情的信心。

她的第二本作品《蟑螂哲學》被瞿友寧導演相中，之後改編成電視劇。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
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2019年，她曾於高雄電影節中提筆為宣傳影片創作詩句。

多才多藝的王淨內外兼備，相信她的發展會愈來愈好，推出的作品亦會大受歡迎。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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