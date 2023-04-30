【兩性關係】連遭6陌生人稱「你有2段婚姻」 丈夫1招妙計讓妻子大感震驚

▲ istockistock

台灣1名人妻近日在網上分享，稱與丈夫結婚逾20年，一家四口過得很幸福，但她每次去廟宇參拜時，前後共遇見6名陌生人，均對她說，自己會經歷2段婚姻，令她大感不安，她無奈向丈夫傾訴。老公一個舉動，讓她大感震驚，引起網民熱議。

影片推介：

綜合當地媒體報道，該名人妻稱，自己與老公已結婚20幾年，一家四口很幸福，她完全沒有想過會有第2段婚姻，但她每次去廟宇參拜時，前後已被6名陌生人對她提點，稱自己會經歷2段婚姻，她感到非常不安。

其丈夫之後獲悉後，就對太太說，

簡單啊～我們當年結婚是用我們這裡傳統習俗，那就去找神父請他挑時間，我們再結1次婚！

她稱，老公也堅信，這招不僅可以破解第2段婚姻的魔咒，還能平復她的心情，也完成她教堂結婚的夢想。

該名人妻說，就連兩名就讀高中和大學的兒子，聽見爸爸的建議後，也開心的認同，父子3人認真研究如何舉辦該場婚禮，讓她大受感動。

帖文曝光後，引起大批網民熱議，大批網民們紛紛獻上祝福，「恭喜你遇到真正體貼妳的老公」、「宗教信仰的話聽聽就好，信了才是害人不淺」、「好閃啊，祝一直幸福下去」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳