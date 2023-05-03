【Echo My Heart】保錡從跑步悟人生道理　盼多唱Live騷與聽眾直接交流

▲ 保錡接受TOPick專訪，分享新歌之餘，也談到跑步對他的影響！

還記得自己上一次為目標而奮力堅持，是甚麼時候？「跑步」、「專注音樂」成為了ERROR成員吳保錡（保錡）本年度的目標。

他更把跑步主題帶進本年度首支派台歌《Echo My Heart》當中，他接受TOPick專訪時分享：「人生之中有很多困難，但是否一定要放棄呢？有些人的出身比較差，那就少一點說話、先做事，努力、堅持、突破困難！」

【Echo My Heart】吳保錡新歌用跑步比喻人生奮鬥 邀日本音樂人製正宗R-Rock作品

「資質不夠 少說話」

保錡覺得歌詞中的「資質不夠 少說話」最為影響自己，他稱：「每一個人不是一出世就是很強的人，《體能之巔》的參加者也是普通人，他們只是自我鍛練，把自己訓練得那麼強。」

保錡深明自身條件不足、需要「少說話、多做事」，他也明暸自己過往欠缺的是「專注」，他說：「以往的我是想做很多事，從而會令自己迷失，但當我開始跑步過後，就發覺不可以全都做，反而是做好你想做的事，或者做好一件事！」

▲ 《Echo My Heart》

開始「練跑」生活

在今年2月，保錡首度完成渣打香港馬拉松10公里賽事，他回想當日有一幕令他深感難忘，「我跑至5、6公里時感到很疲累，現時回想就覺得很stupid，當時有一位白髮叔叔越過了我，我當下就有所感悟，原來甚麼年紀的人也可愈跑愈快。跑步是與年紀無關，我就開始覺得很想做一些愈來愈進步的事。」

正正因為這一幕，也令保錡踏進正式練跑的生活，他笑言過往ERROR舉行演唱會前，他曾為減肥而使用跑步機，但根本不是練跑的計劃。

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從跑步有所啓發

跑步配合健康飲食是瘦身的不二門法，跑步對保錡而言無疑是一位無形的人生導師！

他認為自己的看法漸有改變，他說：「當我真正深入了解跑步後，發現自己原來是跑得很慢，尤其是跑步沒有可能一鳴驚人，只可以是日積月累，真的需要每一天地練習，才可以堅持得到、跑畢全馬。」

他強調：「不練習的話是沒有可能完成得了！那就對我的人生有啓發，很多事也需日積月累的努力，不可能一做某件事便很厲害。 」

自練跑後，他指自己不用再找藉口，「以往有一段時間很想減肥，打算節食、吃通便的產品，我現時就不用為自己找藉口，現時就是做運動，不用理會節食，可以『全食』了！」

▲ 保錡在日前完成第2次10公里跑。（IG圖片）

不因藝人身份獲優待

保錡與不同職業的人一起練跑，他有感練跑的圈子與娛樂圈截然不同，「大家不談論職業、身份，只談跑得快與不快，跑得快就隨相同的人一起跑，這樣是很純粹，全部人就是想『跑好個步』。」

身為藝人的他直言在當中也沒有被優待，他稱：「跑得慢的就是跑得慢，跑得慢的人也不會獲優待，不會可練少一點時間！阿Sir要我們每一天練習，從事娛樂行業也不代表跑得差、沒有藉口。」

他續說：「每一個人也要上班、感到疲累，哪一個香港人不感疲累？人們在下班後也去練跑，為何你不可以呢？你選擇把時間放在喝酒、吸煙、與別人玩樂，我現時就選擇練跑！」

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保錡堅信「鐵柱磨成針」

保錡過往為追夢不斷「炒散」，曾做地盤、外賣員、跟車、先達手機店員等等，曾在炒散時被責罵又曾被昔日同學取笑「咁樣衰都做明星」，可謂在不同聲音中成長。

他選擇堅持、相信自己：「不需要理會別人怎樣說，想做的事就去做，路永遠是自己控制。」

他有感而發地說：「我覺得所有事也是鐵柱磨成針，慢慢地堅持、努力，總會有一天可以完成得到，只是不知道當中的時間有多長，這是一場賭博，追夢是非常奢侈的事。」

生活經驗一點一滴累積起來，也成為了保錡的成長養份，令他習慣「食得鹹魚抵得渴」，「在工作期間被責罵，但你想到工作時的目標是賺錢，那就會開心一點。當從事娛樂圈工作時，知道製作歌曲是為自己開心，即是有作品留在這一個世界上。」

▲ 保錡：「不需要理會別人怎樣說，想做的事就去做」。（陳慧安攝）

盼多與聽眾見面

保錡從跑步學會專注，今年的他也有一些鎖定的方向，他分享道：「我現時就想專注多一點在音樂上，真的希望可以接更多show來唱歌、實體地與不同的聽眾見面，喜歡或不喜歡我的聽眾也好，至少可以向他們分享我的音樂。其次，我想參加更多跑步比賽，到世界各地跑馬拉松，並見識更多！ 」

保錡公開地「許願」，又覺得甚麼曲風也可以嘗試，他認為只要是好聽的歌就可以了！他透露已在準備本年度的第2首派台歌，指歌曲由Jason Kui任監製、陳詠謙操刀填詞，並是講述比較內心的事。

雖則保錡希望專注在音樂當中，但他表示自己又很享受參與ERROR的團綜呢！

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開個人音樂會？

自言「人貴自知」的保錡，對舉行個人騷沒有太大期望，他直言：「我不覺得自己的solo騷是吸引的。如果ERROR做一個音樂騷，我反而覺得這樣很吸引、很好玩。」

保錡深明現時的自己尚未到家，他解構背後的原因：「我不想每一次一唱歌就是開騷，經歷過近數年就覺得很有問題，出騷就是開騷、唱紅館嘉賓，不是一件很好的事，是一定要不同大小的show也要去唱，從而獲得真實的聽眾。」

他認為唱live是相當重要，他解釋：「當歌曲發布至網絡後，聽眾聽過後覺得歌手唱歌很厲害，這不是一件好事。我沒有唱live，對方怎知道我是唱得好聽？錄音就是雕琢出來的！」

以10分為滿分，他認為現時的自己的表現為3分，畢竟現時的他在舞台上仍會感害怕、不是特別享受。當他有累積現場演唱的經驗、感到觀眾享受他的舞台表演，他就會有信心舉行個人騷！

▲ ERROR在去年12月舉行《明星生活ERROR Live Show》。（IG圖片）

做好每一面的自己

保錡既是ERROR成員之一，又會單人匹馬推出音樂作品，他把當中的間線分得相當清晰，他稱：「在音樂中的我會比較認真，ERROR中的我就是搞笑一點，我覺得又不擔心自己會有很多方面，做好每一面的自己就是最好！」

正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，鏡頭背後的保錡努力地練習，「每一個人在一天中也是擁有24小時，8小時睡覺、8小時工作、8小時學習，需要好好善用學習的時間，你可以選擇玩樂、偷懶，這就是你的選擇權，別人在那天就已經跑過你了！」

化妝：Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Harris Lai @CHIC Private I salon

服裝：Feng Chen Wang、Giuseppe Zanotti

場地：Pier 1929

記者：陳淑霖

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