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【給十九歲的我】導演郭偉倫承認「拍咗先算」言論不當致歉　「絕非指為拍攝可以不擇手段」

社會 23:07 2023/04/30

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郭偉倫早前在金像獎頒獎台上的言論備受抨擊。 （金像獎FB圖片)

備受爭議的英華女學校紀錄片《給十九歲的我》早前獲第41屆香港電影金像獎評選為「最佳電影」，聯合導演郭偉倫得獎言論「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」備受外界抨擊。事隔兩周，英華女學校今日（30 日）公布，郭偉倫據稱於頒獎禮兩日後向校方發出信函，郭在信中承認當晚發表言論不當，其表達方式「引起公眾誤解」，向金像獎大會、校方及電影製作團隊致以深切道歉，並向所有受爭議影響的人道歉，冀爭議早日平息。

金像獎頒獎禮於本月16日舉行，但郭偉倫在頒獎台上言論連日再引起爭議。據英華女學校校長關翰章今日向師生校友交代事件最新發展，並披露郭偉倫致校方信函，該信件顯示撰於本月18日、即頒獎禮舉行兩日後。

郭偉倫在信中表示，當晚發表了「不適當的言論」，引起公眾關注和爭議，故希望作出澄清及道歉。他解釋當晚當時發言原意：

絕不是指為了拍攝工作，可以不擇手段，不遵守法律。而是寄望電影工作者有勇氣和毅力，積極投身製作。

他表示，深信拍攝紀錄片除了要考慮公眾利益，「亦要對被拍攝者公平，對未成年的被拍攝者尤其要提供必須的保護。」他又形容自己發言時「考慮欠周」，其表達方式引起不少人士的誤會。他說：

承認我當晚的言論並無充分考慮事件敏感背景，發言內容引起公眾誤解，對此我深感難過，有需要向香港電影金像獎大會、英華女學校及製作團隊，致以深切道歉。

郭偉倫又說，「非常重視對我們批評的意見」，他一直有就事件反省在拍攝過程中的不足，希望能總結經驗並加以加善，並向「所有受爭議影響的朋友」道歉，期望爭議能夠早日平息。

校方今日（30日）披露聯合導演郭偉倫據稱撰於本月18日信函內容。（信件截圖）

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責任編輯：馮琪雅

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