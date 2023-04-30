【給十九歲的我】英華女學校承認「處理公映欠佳」向涉事女生道歉　刪減電影內容及提出和解

▲ 英華女學校校長關翰章今日（30日）披露校方已答應涉事女生刪減其㢖長故事故容。（信件截圖）

英華女學校紀錄片《給十九歲的我》在電影主角女生開腔表明未同意公映後，電影於2月初煞停公映。校長關翰章今日（30日）交代最新進展，校董會已決定接納「一名曾提出反對公映的校友」，所提出「刪減其成長故事內容」的要求，關翰章本人亦就學校「處理公映欠佳之處」，當面向該名女生道歉，學校現正提議和解，希望能解決有關事宜，未提是否正部署電影重新上映。

關翰章今日向英華女校師生校友發出信件，指事件引發爭議至今未平息，形容《給》片引發的激烈爭議「在香港教育界是史無前例」，學校與顧問們一直在仔細瞭解及深入檢討爭議引發的問題，也將尋求紀錄片和學術界專家意見，校方已回覆私隱專員查詢及完成提交教育局報告初稿，預計在1至2個月內完成數個專題檢討，展時再公布結果。

關翰章在信中亦提及，《給》片最近獲今屆香港電影金像獎評選為「最佳電影」，連同早前香港電影評論學會和香港電影導演會，共得3個「最佳電影」獎項，充分肯定該片的藝術及社會價值，對於聯合導演郭偉倫在月中舉行的金像獎頒獎禮當晚臺上發言，引起社會另一番議論，校方亦在事隔兩周首次披露據稱是在頒獎禮兩日後，郭偉倫給學校撰寫的信件附，解釋郭的發言原意，對引起公眾誤會向學校道歉。【按此即看】

關翰章重申，校友兼電影導演張婉婷和製作團隊，十年間在資源極度有限的情況下拍攝《給》片，她跟監製黃慧、多位同期的英華校友，多年來都是無償參與工作，能夠完成艱巨的任務，完全是基於對英華的愛心和支持，「社會上對她們有不少無實證的指控，特別是對婉婷本人，校方感到很遺憾，仍在瞭解當中原因。」

信件全文：

給英華女學校同仁： 大家好！經與校監及議長交換意見後，我撰寫第三封信向大家報告近況。 學校委託張婉婷校友拍攝的紀錄片《給十九歲的我》，最近該片獲今屆香港電影金像獎評選為「最佳電影」，連同早前香港電影評論學會和香港電影導演會，《給》片共得三個「最佳電影」獎項。充分肯定它的藝術及社會價值。但二月公映後引發的爭議，至今仍未完全平息。一直以來，校友、家長和同學對學校的關心，給與我們的寶貴意見、禱告和支持，我們銘感於心，也為帶給各位困擾，深感歉疚。 在香港電影金像獎頒獎禮當晚，聯合導演郭偉倫先生在臺上的發言，引起了社會另一番議論。郭導演在頒獎禮後不久，給學校寫了一封信（見附件），解釋了他的發言原意，對引起公眾誤會向學校道歉。 藉此機會，校方必須重申，導演張婉婷和製作團隊，十年間在資源極度有限的情況下拍攝《給》片。她跟監製黃慧、多位同期的英華校友，多年來都是無償參與工作，能夠完成艱巨的任務，完全是基於對英華的愛心和支持。社會上對她們有不少無實證的指控，特別是對婉婷本人，校方感到很遺憾，仍在瞭解當中原因。 學校除了衷心感謝六位有份參與拍攝的年輕校友付出的時間和汗水，也欣賞她們願意和其他人分享成長點滴和悲喜的勇氣，以她們的經歷折射出英華以至整個香港社會的蛻變。至於一名曾提出反對公映的校友，最近要求刪減其成長故事內容。校董會經商討後，已決定尊重及接納她刪減的要求。而我亦就學校處理公映欠佳之處，當面向她道歉。學校現正提議和解，希望能解決有關事宜。 《給》片引發的激烈爭議，在香港教育界是史無前例。學校與顧問們一直在仔細瞭解及深入檢討爭議引發的問題，也將尋求紀錄片和學術界專家的意見。我們已回覆私隱專員的查詢， 並已完成給教育局報告的初稿。我們預計在一至兩個月內完成數個專題檢討，屆時再向大家交代結果。 關翰章校長謹啟 2023年4月30日

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅