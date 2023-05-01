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【倫常慘案】將軍澳7旬翁木棍毆妻　事後廚房墮樓亡

社會 10:08 2023/05/01

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

將軍澳7旬翁木棍毆妻，事後廚房墮樓亡。（資料圖片）

將軍澳發生倫常慘案。警方今日（1日）凌晨3時許接獲一名男子報案，指在厚德邨德志樓一單位，他的65歲母親懷疑被其父親以一條長約50厘米的木棍襲擊。

警員接報到場，在該單位發現該名受傷婦人，而涉嫌襲擊妻子的71歲老翁則倒卧上址對開，懷疑從高處墮下。他現場被證實死亡。該單位內有一條氣管損毀。

經初步調查，相信夫婦在該單位內因煮食問題爭執，其間死者懷疑以該木棍襲擊妻子，再從在該單位一廚房墮下。警方在現場檢獲一枝木棍，並沒有檢獲遺書。死者死因有待驗屍後確定。據了解，死者有精神病紀錄。

被襲婦人頭部受傷，清醒被送往將軍澳醫院治理。

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記者：黃穎津

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罪案 將軍澳醫院 將軍澳

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