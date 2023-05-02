【運動有益】愛官校舍變身遊樂場 動感親子運動日營玩得盡興

愛秩序灣官立小學（簡稱「愛官」）一向重視學生的身心靈健康。因此，愛官建構了「以健康為本的體育(Health Oriented Physical Education)」的校本體育課程，一方面回應現時香港學童體力活動不足的現況，一方面藉著推廣運動去提升學生的身心靈健康。疫情退卻後，愛官不單將二十多項運動培訓「復常」，更舉辦多個運動盛事，包括全民參與的運動會、二百多位同學參加的單車繞圈賽及每年一度的大型親子體育活動——「動感親子運動日營」。

八百多人參加

四月二十九日，愛官教師團體舉辦「動感親子運動日營」，設有十幾項新興運動，包括：「九宮格射球」、「大大保齡球」、「簡易障礙賽」、「桌上沙壺」、「氣球俄羅斯方塊」、「快樂傘ｘ慘叫雞」、「圓桌乒乓球」、「棒子足球」、「超級飛鏢」、「桌上足球」、「Fun Noodle」、「創意空間」、「大力士」、「大球場」、「過三關」等等都有得玩，大部分是學生向來甚少接觸，甚至初次嘗試的運動，吸引大部份家庭連周末都想回校，一齊玩個夠。平日用來上課的校舍搖身一變，成為巨型遊樂場，八百多名家長與學生浩浩蕩蕩，場面十分壯觀。大家不但享受運動帶來的樂趣，更增進了親子關係。

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愛官已舉辦了三屆「動感親子運動日營」，原本是想解決周車勞頓地舉辦親子營或親子旅行的困難，不用再面對學生「搭車搭到嘔」，又或要與其他團體分享營地。愛官善用完善的校舍，開放學校讓家長與學生一起做運動，由當初二百幾人參與，發展到八百幾人參與，大部份家庭都明白親子運動的重要性。家長與學生分組後，在教練和老師的指導下輪流試玩各項運動，學習技巧之餘，有時更會分隊競賽，令校園充滿歡笑聲及呼喊聲，大家玩得不亦樂乎。

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發揮個人潛能

愛官團隊認為中、英、數、常四個主科的學習能為學生奠下良好的學習基礎，體育、音樂、藝術、STEAM等學習則可以發展學生個人強項。愛官奉行多元智能教育理念，設立超過一百項的訓練及興趣班，更以「小學校大社區」的理念引進多元化的專業導師及資源，讓學生學得更深、更準。

校長深信每名學生都有自己的潛能，學校透過體驗式學習，讓他們得到發揮的機會，以成功創造成功。如果學生在愛官完成六年小學課程後，可以愛上一種運動、藝術或樂器，就是愛官的教育理想。

延伸運動時間

以體育科為例，運動對處於成長期的小學生健康十分重要。根據世界衛生組織的建議，每人每日要有60分鐘中等至強度的體能活動，而本港學生的運動量遠低於聯合國指標，因此愛官在課前、課後投放大量資源，延伸學生的運動時間。

現時，愛官的羽毛球及單車興趣班及校隊由一班變成了四班，籃球、足球、排球、乒乓球、游泳及田徑班也是大受歡迎，全校有參與運動興趣班和校隊的學生已超過七成。很多學生參加運動後變得開朗，甚至對運動的喜愛成為追求進步的動機，學校又自製教材「GO FIT 廿六式」、「ABGPS七日挑戰」，舉辦親子家庭運動獎勵計劃，鼓勵家長與子女在家多做運動，加強防病意識，令整個校園也更健康。

運動精英分享

愛官除了提升學生運動的「量」，更重視學生從體育中鍛鍊出來的「質」，藉著活動和比賽過程中的艱辛和困難，培育學生有堅毅的意志，勇於創新的精神。愛官每年都會邀請精英運動員到校作生命分享，有世界級的NBA球星到訪外，也有多位香港精英運動員應邀作分享，包括施幸余小姐、袁啟禮先生、何兆麟先生、黃穎芯小姐等。

在多項國際賽事中屢獲殊榮的香港女子羽毛球運動員吳芷柔小姐更於四月十三日到訪愛官，與二百多位學生運動員分享自己在追求夢想過程的苦與樂，並鼓勵同學們要堅持追夢，不要輕言放棄。她更與一眾學生羽球員一起打波，從旁指導，讓大家都獲益良多。

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