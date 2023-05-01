【洪欣離婚】張丹峰與經理人曾鬧偷食疑雲　畢瀅高調回應：別拿離婚開玩笑

▲ 張丹峰屢被傳背洪欣「偷食」！

現年52歲的洪欣與年輕10年的張丹峰，在今日（5月1日）凌晨在個人社交平台宣布結束14年婚姻，為夫妻關係畫上句號，之後張丹峰亦公開承認離婚。

洪欣與張丹峰的離婚原因自不然令外界好奇，因為張丹峰屢傳「偷食」靚女經理人畢瀅，而且畢瀅更曾被爆於男方酒店房內單獨相處達7小時，最終畢瀅更辭去其經理人職務。

【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻 洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係

張丹峰屢傳「偷食」

事因在2019年初，張丹峰已被爆密會經理人畢瀅，疑似小三畢瀅還被指在微博向洪欣挑釁，張丹峰否認其事。

及至2019年4月，媒體翻出張丹峰、畢瀅在酒店共處的視頻，二人共處7小時之餘，畢瀅更穿著睡袍於酒店房出出入入。

洪欣未有就事件公開回應，更刪去微博上大量與張丹峰的合照，當時只是留下畢瀅與他們遊迪士尼的相片。

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內地知名博主發文致歉

在同年5月初，張丹峰發聲明指畢瀅已辭去其經理人的職務。至於爆出張丹峰出軌消息的「圈內密探」，突然在微博發文，向當事人致歉：

本人於2018年8月4日在個人微博「圈内密探」帳戶上發佈了一條不實消息，即「張丹峰出軌畢瀅事件與北美吐槽君發表的出軌吐槽是同一件事」，本人不應在未經查證核實的情況下，就進行猜測，並發佈不實言論，給張丹峰先生及畢瀅女士的工作及生活造成各種負面影響，本人對以上侵權行為感到非常抱歉，特以致歉，望能獲得原諒。

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畢瀅有最新發文

在今日凌晨，洪欣突在社交平台宣布離婚，但她該貼文卻發布後火速刪除，之後又再發。至於張丹峰也發文寫道：「對，不過了」並附上３個哭的表情符號。

在今早，畢瀅在微博發文：「兩位老師，吵架歸吵架別拿離婚開玩笑，這麽發展我真是說不清了 @張丹峰 @洪欣​​​ ​​​」

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畢瀅自稱愛上了有婦之夫？

畢瀅在2015年於中國傳媒大學南廣學院畢業，同年加入張丹峰團隊，2017年更成為張丹峰以女兒命名「晞彤（上海）影視文化工作室」的最大股東。

網民找出畢瀅疑似在微博以別名帳號「靜靜看著你和她」留言，自稱愛上了有婦之夫，在此段關係忍受了三年，更指男方曾稱會離婚娶她，畢瀅未有就事件作回應。

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