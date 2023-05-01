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【倫常慘案】南昌婦抱5歲兒子墮樓雙雙不治　伏屍5小時始被揭發

社會 17:39 2023/05/01

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

南昌女子抱幼童墮樓，雙雙當場不治。

南昌發生墮樓慘案。警方今早（1日）9時55分接報，指在南昌深旺道28號匯璽，一名女子手抱一名男童墮樓，由高處墮下擊毀簷篷石壆，倒卧屋苑平台花槽。

救護員接報到場，經檢驗後證實2人當場死亡。初步調查指，死者分別為一名30歲女子及一名5歲男童，2名死者為母子關係。警方將案件列為謀殺及自殺案處理。

深水埗警區助理指揮官（刑事）署理警司謝于毅下午交代案情指，在今早9時55分接獲報案，有人發現一名女子及一名男童倒臥屋苑花槽，當場證實死亡。警方隨後檢查死者遺體時，發現死者有不同傷勢，包括骨折等，相信是由墮樓造成。據了解，有人在凌晨4至5時聽到巨響，估計是死者墮樓時間。

因當時死者身穿T-shirt及短褲，身上未有任何身份證明文件。警方其後在事發單位，尋獲死者身份證明文件，確認死者年齡，但未能尋獲遺書。調查指，女死者已婚，為香港本地人，是一名家庭主婦，與丈夫及兒子居住在該單位逾2年，死者丈夫現時並不在港。警方已與死者丈夫取得聯絡，他現正趕回香港。警方表示，會從多方面調查，包括女死者家庭背景、感情、精神狀況等。

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記者：黃穎津、黃傑偉

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