【壽司郎之亂】將軍澳女童狂摸迴轉壽司　港媽全程傾電話被轟無家教

▲ 女童狂摸迴轉壽司。

日本迴轉壽司店壽司郎在今年一月發生惡搞事件，有17歲少年在壽司郎舔豉油瓶、將口水沾在其他客人壽司上，引發軒然大波。近日，本港壽司郎亦有頑童以手摸迴轉帶上的壽司蓋和碟邊，令人擔心出現衛生隱憂，而女童母親全程傾手機，大批網民紛紛批評沒家教。

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有網民在facebook群組「將軍澳主場」上載影片，事主於將軍澳坑口分店的壽司郎進食期間，發現有一名女童半跪在卡位內，不停將手伸進旁邊的迴轉帶，觸摸上面的壽司蓋和碟邊，似乎覺得很有趣。事主指出，自己連續食3次都遇到相同情況，並非首次見到小朋友這樣做。

點解而家咁多家長可以若無其事。有冇諗過人哋嘅感受㗎。

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事主又指，涉事女童在店內的時間，其母一直在聊電話，而女童就玩足全程。事主又指，已經即時向店員投訴，惟講了3次都沒人理會。大批網民紛紛批評涉事母女沒家教，形容這是「放養式帶小朋友」，有人亦認為，涉事母女應賠償，「叫佢俾返晒佢小朋友搞過壽司嘅錢，就即時會教」。

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責任編輯︰王明芳