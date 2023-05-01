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【潔净空氣】空氣清新機擺錯位等同無效　專家推薦2個位置效果更理想

健康 13:50 2023/05/01

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

空氣清新機擺錯位等同無效，專家揭4點注意事項除菌擋油烟。

香港潮濕又多灰塵，不少家庭都會購入空氣清新機，但原來擺位有講究，做錯不僅過濾空氣無效，還容易讓人感到不適。

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【童學園】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

台灣健康宅設計師錢毅在《健康2.0》節目指出空氣清新機正確用法。首先在擺位上，應放在「空氣較不流通」處。錢毅解釋，空氣清新機的機體因輸出容量有限，若一直有風灌入就會超出負荷，失去作用。因此，客廳用的空氣清淨機，不要放在正窗邊，使用時窗戶不要大開，否則空氣就無法循環到屋裡。最好放在空氣「較不流通處」，搭配冷氣或窗戶開小一些，空氣清淨機就像循環扇一樣使用。

如果是房間或書房用，錢毅提醒空氣清淨機最好放在書桌背後。另外，有些人會放在床頭以讓自己呼吸到乾净空氣，但這樣會有噪音影響，吹出的風又帶溫度，可能會造成不適，因此空氣清淨機在房間擺位也要「離床頭遠一點」。

而香港和台灣一樣，氣候潮濕，一旦超過70%的濕度，就容易孳生細菌。因此錢毅提醒，購買空氣清新機時最好選擇有除濕功能的；或另開啟抽濕機，讓空氣濕度維持在40%至60%。

使用空氣清新機阻隔肺癌危險因子

空氣污染及油烟，都是可引致肺癌的高危因素。台灣胸腔外科醫師李佳穎亦曾提醒，烹飪時油煙、祭拜用焚香、油漆甲醛甚至室內芳香劑，都是可致肺癌的危險因子，因此建議市民在家使用空氣清新機或開冷氣。另外，烹飪時使用抽油烟機，要在開火前3分鐘開啓，並在關火後5-10分鐘再關閉。

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責任編輯：羅嘉欣

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