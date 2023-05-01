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【天才設計師】Tom Ford突宣布離開品牌告別時裝生涯　獲Estee Lauder巨資收購成億萬富豪

休閒消費 15:55 2023/05/01

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

Tom Ford離開由自己創立的品牌，至於最賺錢的美容系列最近找來孔劉當上代言人。

相信大家對Tom Ford這位時裝設不會感到陌生，當年市場上幾乎無人問津的Gucci，就是因為他而得到重生，及後成立個人品牌，雖然風頭不及當年勇，但單是品牌旗下的美容系列就已經令他成為時裝界的富豪，早前他以高價將品牌售出，成為一時佳話，今天則宣布離開品牌由其助手接管？莫非他真的告老還鄉？

Tom Ford要離開時裝界其實早有端倪，原因去年品牌就以高達28億美元賣給龍頭美粧集團Estee Lauder，消息震驚全球，相信能叫Estee Lauder看中品牌，最大的原因並不是集團有心染指時裝業，而是Tom Ford Beauty系列可以說是擁有最有叫座力的時裝品牌，就算分上28億美元收歸旗下都在不日有望回本。

至於Tom Ford時裝系列由誰人接手？此人的名字叫Peter Hawkings，是自1998年開始在Gucci當上Tom Ford助手的人，直到Tom Ford自立門戶，Peter仍然跟隨左右成為品牌男裝、配飾和眼鏡的設計總監，及後更晉升為副總裁。他與Tom Ford共事25年，自然成為最佳的繼承人。

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至於未來Tom Ford的動向如何？會否再次當上導演？（他曾經於2009年執導《單身男人》而令Colin Firth獲得奧斯卡最佳男主角），還是專心照顧由代母所生的兒子Alexander John Buckley Ford（他在訪問中曾說過如果有了小孩，會一直讓他遠離鎂光燈焦點）徹底地告老歸田？相信很快便會有答案。

記者：何偉雄

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