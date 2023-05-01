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【挾持女兒】秀茂坪躁漢持雙刀挾持幼女　11歲女童獲救撲入母親懷抱大哭【有片】

社會 11:19 2023/05/01

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

女童撲向單位外正等候的母親懷中放聲大哭。

秀茂坪疑有男子持刀挾持女兒。警方昨日（30日）中午接獲一名17歲少年報案，指早前順利邨利康樓一單位與其父親因管教問題爭執，其間被其父親懷疑以言語恐嚇。

警員接報到場，報案少年的49歲父親情緒激動並拒絕合作，警員遂破門入屋，惟他仍然情緒激動，並在廚房取出2把分別全長約29厘米及24厘米的菜刀及生果刀恐嚇其兒子及11歲幼女。警員向該男子發出2次口頭警告不果後分別2次以胡椒水發射器將其制服。

據現場流出影片可見，警員到場後，曾嘗試撬開鐵閘，期間一度有警員失足滑倒。鐵閘被撬開後，警員大聲高呼：「你好！開門啊！你開門啊！」門內傳出一把男子聲音回應，懷疑他情緒激動，拒絕合作。當中一名警員於是大聲道：「行開！宜家開門！」並以工具撞開木門。

木門被撞開後，立即傳出一道女子尖叫聲，警員魚貫進入單位，期間有男子大叫，亦有警員高呼：「放低把刀！」期間一名站立在走廊電梯旁的女子由保安陪同，一度掩面，狀甚擔心。擾攘片刻後，一名身穿睡衣的女童獨自走出單位，並撲向單位外正等候的母親懷中放聲大哭，一行人隨即將女童帶離現場。其後警員再從單位內，拖出一名情緒激動的男子。

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經初步調查，該名男子涉嫌刑事恐嚇及藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊跟進。

男子的2名兒女受驚，被捕男子報稱受傷，清醒被送往聯合醫院治理。

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記者：黃穎津

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罪案 恐嚇 秀茂坪

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