【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果

▲ 洪欣過去的感情路不順利。

現年52歲的洪欣在今日（5月1日）凌晨時分宣布與張丹峰不再是夫妻關係，14年婚姻最終離婚收場。

情路崎嶇的洪欣有過三段感情，當中包括兩段婚姻，可是洪欣未有覓得真命天子，三段感情最終亦未能開花結果。

【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻 洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係

▲ 2000年張鎬濂出世。（微博圖片）

與第一任老公離婚

洪欣與第一任老公黃國梁於1996年結婚，翌年離婚收場。

為莫少聰未婚產子

洪欣於1997年認識莫少聰，並為他未婚懷孕誕下兒子張鎬濂（前名：莫鎬廉），可是莫少聰未有背負責任跟洪欣結婚，更沒有盡爸爸的責任照顧兒子，令洪欣成為單親媽媽，獨力養大兒子。

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姊弟戀屢傳婚變

洪欣之後遇上比她少9歲的張丹峰，二人於2009年結婚，她為張丹峰誕下女兒張晞彤。

二人近年屢傳婚姻危機。之前有傳張丹峰經理人畢瀅介入二人的婚姻，洪欣曾力撐老公，而張丹峰亦高調發聲明澄清。

不過洪欣於今年2月突然有感而發：「怎麼才可以做個聰明的女人，我太笨了。」隨即又傳出婚變消息。

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其後有內地傳媒拍得畢瀅於夜更時分身穿睡褲及拖鞋進入張丹峰房間，二人獨處3小時，有指畢瀅持有張丹峰的房卡，可隨時自由出入其房間。之後，網上傳出張丹峰工作室的內部文件，指畢瀅是其公司的大股東。

最終，洪欣於今天宣布：「我和張丹峰不再是夫妻關係」，結束14年婚姻。

▲ 蔡少芬。（微博圖片）

蔡少芬曾反對

有網民指洪欣與張丹峰曾一同上節目訪談，洪欣透露二人的感情一度被多位親友反對，其中，蔡少芬看了張丹峰的照片後，極力反對兩人交往，她謂：「不可以，這個壞壞的，看他的樣子就知道壞壞的。」

不過，洪欣當時維護張丹峰指：「他可能拍照片時他的表情邪邪的。」很多網民都大讚蔡少芬有先見之明，眼光甚好。

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