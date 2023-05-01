【家庭問題】順利邨父刀挾女兒子匿廁所報警　警破門入屋女童獲救與母相擁

▲ 順利邨一名父親持刀挾持女兒，警員破門入屋救女童。

秀茂坪順利邨一個單位於4月30日發生一宗案件，有父親用刀挾持女兒，兒子在廁所躲避並報警。警方接報到場後，男子情緒激動拒絕合作，亦不肯開門，最終警員破門入屋，女童獲救後奔跑到屋外，與在外焦急等待的媽媽相擁。

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母單位外心急如焚

事發於昨日中午約12時，有住戶在社交平台公開一段事發影片，從影片可見，多名警員在單位外手持盾牌戒備，警員向單位內大叫「你開門啦，你開門先啦」。男子挾持女兒，不斷大吵大鬧，更大叫「我要同佢哋一鑊熟」，屋內不時傳出尖叫聲及女童哭聲。

有警員嘗試用工具撬門不果，決定破門入屋，期間有警員提醒「門後嘅人行開，依家爆門」。警員持盾牌進入單位，向挾持女兒的男子稱「你睇住整到個女呀」、「自己個女嚟㗎」、「放低把刀」。

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女童的媽媽在保安陪同下等候，顯得非常擔心及焦急，其後女童自行逃出單位外奔向母親，母女相擁，媽媽不斷安慰受驚的女兒。當聽到屋內的吵鬧聲，母女及保安避走。之後警員將男子拖出屋外，成功制服他。

49歲父患有抑鬱症

據知事件中49歲吳姓父親患有抑鬱症十多年，未有工作，靠妻子工作養家。事發時吳父疑抑鬱症發作，妻子不在家，警方接到其17歲的兒子報警指，父親手持雙刀挾持11歲的妹妹，他驚慌下到廁所躲避及報警。直至警員制服吳父，告知少年情況安全，他才敢從廁所出來。

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責任編輯︰王明芳