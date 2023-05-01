【明星減肥】朴信惠產後首現身苗條如昔　韓劇女神三招極速瘦10公斤

▲ 朴信惠產後現身跟朴炯植合照。（取自IG）

韓國年度盛事《百想藝術大賞》上周末舉行，人氣劇《黑暗榮耀》拿下三項重要大獎：「最優秀女子演技賞－宋慧喬」、「最佳作品賞」、「最佳女配角—林智妍」，可說眾望所歸。

而頒獎場外的紅地毯同樣觸目，去年5月誕子的朴信惠，跟《繼承者們》男星朴炯植十周年後重聚，攜手出席頒獎禮，兼宣傳即將合作 新劇《低谷醫生》。

▲ 朴信惠朴炯植任頒獎嘉賓。

當年憑《繼承者們》成人氣女星的朴信惠，近年都演出不少好作品，去年1月跟演員崔泰俊结婚，同年5月產子。停工接近1年多，朴信惠在頒獎禮首度露面，以一身優雅黑色露肩禮服亮相，令人詫異是她的身材跟產子前沒有兩樣，絕對是修身有道。

朴信惠婚前常為自己微胖及包包面感煩惱，後來她靠三大減肥法成功瘦身，一直保持苖條體態。

▲ 去年結婚。

1/ 黃瓜餐單

朴信惠曾分享餐單主要是：早餐以黃瓜配低脂牛奶；午餐吃半碗飯及白菜；晚餐則主要食青瓜和白菜。當中一日三餐都以以蔬菜為主，並配少量澱粉質充飢，令她一個月內瘦了10公斤。

▲ 身型苗修。（取自IG）

2/ 晚上不進食

朴信惠的三餐主要都在黃昏六點前完成，晚上則不再進食進食蛋白質及碳水化合物，令身體有足夠的時間消化食物，不易讓脂肪積聚。若感肚餓時便會喝紅豆水和南瓜水，幫助消除水腫。

▲ （取自IG）

3/ 勤於運動

朴信惠亦會以多種運動來修身，如瑜伽、普拉提，亦曾愛上韓國流行的「TANZPLAY」運動。

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