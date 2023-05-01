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【奪命意外】升降機故障突開門　心急女踩空直墮槽底慘死

健康 11:50 2023/05/01

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

升降機故障突開門，心急女踩空直墜槽底慘死。（iStock圖片）

印尼早前發生一宗奪命意外，一名女子乘搭升降機時，升降機故障停止運作，不久門突然打開，女子心急行出𨋢，結果踩空直墜升降機槽慘死，直至3日後傳出屍臭味才被發現。

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【童學園】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

綜合外媒報道，4月24日，年約30歲的女子Asiyah Sinta Hasibuan送親戚到瓜拉納穆國際機場（KNO），期間獨自乘搭升降機時，升降機疑因故障停止運作。

從閉路電視畫面可見，升降機有兩個門口，當她看見面前的門沒有打開時，顯得相當焦急，並未發現身後的門曾經打開。不久，女子眼前的升降機門突然打開，她便立即往外面走，結果卻踩空直墜槽底慘死。

點擊下圖看意外發生經過：

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親戚遲遲未等到女子，頓時察覺有異，立即尋求機場工作人員協助，卻未有尋獲。直到翌日，死者仍下落不明，親戚於是報警求助。警方翻查閉路電視畫面，而機場人員亦發現升降機附近傳出腐臭味，最終在上周四（27日）才找到死者的遺體。

警方表示，死者在踏出升降機門後墜落導致身亡，懷疑死者不知道升降機有兩道門，當時可能因驚慌失措，強行打開另一道門，結果在離開時踩空，墜落至槽底，釀成悲劇。

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責任編輯：羅嘉欣

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