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【癌症殺手】28歲女左胸摸到硬塊諱疾忌醫　拖10個月變乳癌第4期

醫生診症室 11:28 2023/05/01

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身體不適切勿諱疾忌醫！台灣有醫生分享病例，指一名28歲女生在左胸摸到硬塊後，因性格及家庭原因，拖延約10個月後才求醫，結果發現12厘米的腫瘤，為乳癌第4期，且癌細胞已開始擴散。

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台灣外科醫生陳榮堅在其facebook專頁上發帖，分享一宗過往病例。他指出，一名28歲女生就診時神情緊張、焦慮，問到病情時亦支支吾吾無法清楚交代。結果一檢查便發現左胸有12厘米的腫瘤，而且一直在流組織液及滲血。他形容，這種情況一般都是在「很早以前很諱疾忌醫的婦女」身上才會見到，並且大部分都是拖延多年才求醫。

他即安排該女生接受抹片檢查，報告結果顯示為乳癌第4期，且癌細胞已開始擴散之後該名女生透露，其實她從摸到左胸有硬塊，到決定求醫、發現這個12厘米的腫瘤，相隔約10個月。

陳醫生好奇女生拖延治療原因，但因女生性格較內向，又容易焦慮，故一直等到她做完電療及化療、腫瘤縮小，且順利完成後續手術，雙方逐漸熟悉後才問出口。一問之下才知，原來女生的祖母及母親皆曾患乳癌，有乳癌家族病史，甚至其父就是以母親患乳癌為理由拋妻棄女，導致她不敢面對自己可能患上乳癌的事實。

陳醫生稱，雖現時科技進步不少，有很多治病方式，但早些面對及治療就可少受苦，且初期的乳癌開完刀也根本不會破壞乳房形狀。他呼籲大眾，要面對身體的不適，「不管是因害羞或是過去的陰影，如果不去面對它，只會造成更壞的結果」。

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責任編輯：羅嘉欣

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