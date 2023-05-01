【重男輕女】多年被榨乾養家中3廢男 女兒醒覺離家嘆︰40歲才儲到$25萬

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雖然現在已經是文明社會，不過中國人社會不少家庭依然存在重男輕女的觀念，近日一名女網友，在台灣匿名社交平台Dcard發文呻爆，控訴家裏超重男輕女，她15歲就開始半工半讀養父親、哥哥及弟弟，但家中男丁卻從未負責過家中開支，多年後想通才毅然離家，現在快40歲才剛儲蓄到100萬新台幣(約25.5萬元)，感慨自己很沒用，也不敢生小孩。帖文一出，網友紛紛表示同情及支持，鼓勵她積極向前，抺掉以往的不幸。

女網友以「快40歲才存到一百萬」為題在Dcard發文，她指「家裡有5個人還有爸爸哥哥跟弟弟，但主要經濟來源跟支出都是我跟媽媽在扛。」因為成為家中經濟支柱，所以她高中開始就要半工讀，養家多年的她，直到28歲出國打工度假才開始有存款。

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離家獨居重生

她氣憤表示︰「返台灣以後終於想通不能一直跟媽媽一起養家裡那3個沒用的男人，我家超級重男輕女，哥哥跟弟弟不用付房租跟任何費用，爸爸則是因為是長輩而且費用主要負擔者是我媽。」家人為了令她就範，更試過「後來開始各種裝死」不過，最終她都是受不了搬離了原生家庭。

▲ 女網民發文控訴被家中三癈男多年來搾乾血汗錢。

她搬出來獨居後才開始慢慢增加存款，所以看到其它人說動不動就有7位數存款及有房有車很羨慕，就算現在存款達七位數也是百感交集︰「我到現在也才剛剛存到第一個一百萬，覺得自己好沒用。 很羨慕別人的原生家庭，也不敢生小孩，怕又是個階級複製的例子。」最後她大嘆︰「不曉得為什麼父母要把自己生下來，好像是個世界上不需要的存在。」，可見原生家庭帶給她的傷害。

▲ 網友有類似經歷，支持她離家決定完全正確。

▲ 網友鼓勵她重新享受生活，把錢花在自己身上。

網民同情鼓勵

帖文引起不少共鳴，有網友以類似的經歷支持她逃離那個家︰「我也是16歲歲半工半讀，18歲到工廠每月領22000賺我哥大學學費，一直做到到23歲還沒有學到一技之長，為了逃離這種生活搬出去還被家人嫌說吃不了苦，不過我很慶幸我有逃離那個家。」也有網友鼓勵她︰「沒用的不是你，你是被拖累的，要是不用養廢物，你現在說不定有房了」、「不要這麼想，你真的很厲害，換作是別人可能都撐不下去了」更勸她放下昔日的不幸遭遇，迎接新生活︰「把錢花在自己身上享受生活」、「愛自己或找個愛人，愛他愛孩子，你靠雙手在泥潭之中拯救了自己。」

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