【野外步出3】方紹聰取笑胡敏芝樣貌身型不達標　Karen挑戰歷奇活動險象環生【多圖】

以「靚女藝人」及「惡啃體能挑戰」為招徠的J2皇牌綜藝節目《野外步出》，今晚（5月1日）起第3季—《野外步出3玩野加大馬》，除繼續由方紹聰（奶仔）身兼監製及主持外，今季還會加插靚女J2er胡敏芝（Karen）及黃紫恩（Jojo）任客席主持。

上兩季奶仔與靚女嘉賓到香港野外捐窿捐罅挑戰各項體能任務，相隔年半，奶仔跳出香港，直搗馬來西亞大玩特玩更多超乎想像的野外挑戰，包括笨豬跳、瀑降、War Game、空中滑翔、洞穴探索、涉水、越野車、攀岩及飛索等。另外，還挑戰世界最巨型滑水道，及攀爬1,200米高山The Pinnacles。

靚女嘉賓陣容方面則鎖定「大馬系美女」，除有在馬來西亞土生土長的靚女藝人及素人外，還有靚足咁多年的重量級嘉賓、「怡保長腿女王」張慧儀。

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▲ 胡敏芝任《野外步出3玩野加大馬》客席主持。

胡敏芝嚇到腳軟

今季打頭陣嘉賓是J2力捧小花Karen，雖然她之前在《荷蘭Pop Guide》內，直闖紅燈區親身體驗曾引發熱話，可惜奶仔甫見人還是多番嫌棄，質疑Karen樣貌與身型全不達標，更出盡法寶「賣甩」Karen。

二人首集挑戰「歷奇活動」，包括「極限攀爬架」、「動感水管陣」 及「平衡木道」，過程峰迴路轉。事緣奶仔雖然之前有玩過飛索，但出師不利的他一嚟便險撞爆後腦，之後又因Karen一時「眼盲」險些命喪九泉，相當黑仔。

至於Karen雖然沒有生命危險，但嚇到嚴重尖叫加腳仔軟的她，亦曾因體重過輕被「半天吊」，險象環生。

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自稱「嗌交KOL」

現年23歲的Karen畢業於讀中文大學新聞及傳理系，之後投考TVB藝員訓練班，隨後加入J2台成為J2ers，曾主持《冇人性教育》、《不正常愛情研究所》等，與黃紫恩經常拍檔。

雖然Karen外表柔弱，但她自稱是「嗌交KOL」，在《不正常愛情研究所》表示試過同男朋友在家嘈交，更搞到要警察上門調解。,而她鬧交有句口頭禪「早知唔同你一齊」，可是Karen卻認為嘈交是一種磨合同溝通，不過終極目標都是嗌贏。

而且她自爆有趟嘈交出事經過說︰「同男朋友行傢俱鋪，不嬲我好鍾意問問題，嗰次問到第10題，見到佢好似唔耐煩，我唔耐煩佢嘅唔耐煩，開始鬧交。」

當時男友企在一座衣櫃旁，講到㷫起手一揈，打爛了衣櫃︰「嗰時佢隻手拎住嘢，揈埋去打爛咗個衣櫃，我好驚即刻唔嘈，仲賠咗500蚊。」

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體驗性工作者生活

至於奶仔質疑Karen樣貌與身型不達標，所指是在上月播出的《荷蘭Pop Guide》內，Karen親身落場體驗荷蘭的「紅燈櫥窗」引熱話。她在節目中穿吊帶背心、短褲坐在櫥窗前體驗當地紅燈區性工作者生活。

在節目所見，鼓起極大勇氣才能揭開櫥窗窗䈴的Karen，雖然只是坐了一會，但面對途人眼光的洗禮，她已坦言難受，事後更直認難過稱：「入到間房，望住塊鏡，諗佢哋心情都係一化咗妝就要入咗做嘢嘅模式，覺得有啲沉重。」

她當時續指：「本身係帶住輕鬆嘅心情去體驗，因為呢啲體驗唔係咁易有，但一入到嚟因為覺得太真實，所以我認為唔係一件可以笑嘅事。」

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