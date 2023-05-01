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【成龍女兒】吳卓林跟伴侶逛超市遭冷待鄙視　網民稱被Andi精神控制戥可憐

娛樂 12:15 2023/05/01

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吳卓林遭Andi冷待鄙視。

前亞姐吳綺莉女兒吳卓林早年結識了同性伴侶Andi後，令兩母女關係變得惡劣，卓林跟Andi離家出走到加拿大，2018年11月在當地註冊結婚。

不過去年Andi於社交平台忽然撰文暗示有人不長進，更說：「請不要再打擾我，我想自己一個人，說再見吧，好嗎？」一度惹來婚變傳聞，日前有網民於加拿大拍到卓林跟Andi逛街，Andi的舉動再度令人揣測二人情變！

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對伴侶順從

近日有網民於社交平台發帖文，指卓林與Andi在加拿大某超市購物，兩人更被拍下照片，當中網民寫道：「小龍女是不是被她『妻子』精神控制了？在超市眾目睽睽之下當眾對她嗤之以鼻。」

頭戴Cap帽一身中性打扮的卓林表現得唯唯諾諾，對伴侶Andi很順從，另一相片中，卓林於貨架上專心地揀選文具。

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卓林排隊領免費食物

帖文引來內地網友熱議，當中有網友評論：．「感覺小龍女挺可憐，小姐的身子丫鬟的命。」另外Andi的樣貌變化很大，看上去更有點憔悴，有網友稱外國人老得較快，更說卓林對Andi依然是真愛。

早前吳卓林就被發現在垃圾站拾荒及排隊領免費食物，吳綺莉雖曾想金錢上幫助吳卓林，但吳卓林仍堅拒回港探望媽媽，關係未見起色。

卓林跟吳綺莉關係差！（微博圖片）

【成龍女兒】與同性伴侶Andi加國拾荒　吳卓林表明拒回港過年見吳綺莉

自卓林移居加拿大跟Andi結婚後，曾多次傳出二人生活出現問題，有指Andi不願工作要靠卓林打工撐起家庭。

今年初，有網民拍得卓林於一間Foodbank排隊領取免費食物，只見卓林一身打扮樸素，穿著厚實的外套下襯棉褲，腳上穿著布鞋。同時爆出她與Andi流落街頭的傳聞。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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