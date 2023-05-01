【醫療突破】日本醫學團隊以「3D生物列印」　成功開發再生神經

▲ 日本醫學團隊以「3D生物列印」，成功開發再生神經，令患者恢復指尖感覺。

神經細胞受損，有望靠3D生物打印技術再生？日本京都大學附屬醫院4月24日（上周一）召開記者會宣布，研究團隊運用「3D生物印表機」，成功製造神經導管，再移植給3名手指神經受損的患者，經過一年觀察追蹤，實現了神經再生，且並無副作用及併發症出現。

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綜合日本媒體報道，由池口良輔副教授帶領的京都大學附屬醫院團隊，向3名30至50多歲的男性進行測試。該3名男性的手指及手腕附近神經都受損，團隊從3位男性的腹部皮膚提取細胞，花約6星期時間用「3D生物印表機」進行培養，製作出長約2厘米、直徑約0.2厘米的「神經導管」。

團隊在完成移植後，再用約1年時間觀察神經受損部位，確認到神經再生的情形，而且並無副作用及出現併發症。3名接受測試的男性亦表示，疼痛感明顯好轉，並表示指尖的感覺「基本恢復正常」，現已重新回歸工作崗位。

報道指出，現時雖有自身神經移植的治療方案，但移植後仍然可能有傷口疼痛麻木的情形出現。池口良輔在記者會上表示，知悉許多患者因神經損傷，失去工作能力而感到痛苦，因此希望這次實驗，能為神經損傷患者提供另一種治療新選擇。

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責任編輯：羅嘉欣