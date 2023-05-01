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【恐怖意外】7歲女童口渴用飲水機飲水 一碰即觸電暈倒搶救不治

兒童健康 12:03 2023/05/01

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

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用飲水機要小心！埃及一名7歲女童近日因口渴想飲水，故到公共飲水機喝水解渴。豈料當她一碰到飲水機時，便立即觸電當場昏迷不醒，送院搶救不治。

綜合外媒報道，事發於4月21日，埃及7歲女童Ritage Ahmed El-Sayed當日早上與家人一起準備迎接開齋節，收到父母禮物後，就與爸爸前往清真寺禱告。

在清真寺時，Rita突然感到口渴，便到寺外的公共飲水機飲水解渴，豈料Rita在觸摸飲水機台時，遭一根裸露於機台外的漏電電線劇烈電擊，當場倒地昏迷不醒。

Rita隨即被送院搶救，但最終仍不治。遺體經驗屍後，已交還家屬並安葬在家族墓地。目前當地檢察官已著手調查此案，具體事故原因仍在進一步調查中。

據本港醫療輔助隊資料顯示，電燒傷是電流通過人體時，會令觸電者嚴重燒傷。此外，若電流令心臟肌肉受損，心跳便會不正常或停頓。

處理方法

  • 在確保自身安全後，立即切斷電流或將觸電者拖離電源（小心相繼觸電）。
  • 如觸電者的呼吸及心跳均已停頓，立即施行心肺復蘇法。
  • 如觸電者人事不省，但呼吸正常，讓他以復原臥式躺臥。
  • 處理燒傷。
  • 盡速將觸電者送院。

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責任編輯︰王明芳

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