【香港馬王】「金鎗六十」冠軍一哩賽創紀錄三連冠　香港賽馬史上贏獎金最多近1.5億

▲ 「金鎗六十」在富衛保險冠軍一哩賽中，創下三連冠紀錄。（馬會提供）

富衛保險冠軍賽馬日昨日（30日）在沙田馬場舉行，一眾本地菁英跟來自英國、日本、澳洲及紐西蘭的佳駟在三項一級賽中同場交鋒，爭奪高達6500萬港元的總獎金。香港隊最終囊括三場一級賽的桂冠，其中星級賽駒「金鎗六十」在富衛保險冠軍一哩賽中，更創下三連冠紀錄，繼續成為香港賽馬史上贏得最多頭馬及獎金的賽駒。

富衛保險冠軍一哩賽吸引了8匹一哩好手參與角逐，兩屆香港馬王「金鎗六十」自第7檔起步後留居前列位置，入直路後在何澤堯催策下發力上前，在300米處已經超越告東尼訓練的「加州星球」，而且愈跑愈有，最終以一個多馬位，擊敗同樣由告尼訓練的「美麗同享」與「加州星球」，取得其在港第25場頭馬，贏得1,140萬港元獎金。

現年7歲的「金鎗六十」，創下此賽三連冠紀錄，為出色的競賽生涯再寫新章。此駒現時是香港賽馬史上贏得最多頭馬（迄今29戰25勝）及獎金（1億4793萬港元）的賽駒，獲譽為香港歷來最優秀的賽駒。

三項國際一級賽分別為主席短途獎（總獎金2000萬港元，1200米）、富衛保險冠軍一哩賽（總獎金2000萬港元，1600米），以及富衛保險女皇盃（總獎金2500萬港元，2000米）。

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記者：黃穎津