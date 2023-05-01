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【張氏一家】雯雯突提自殺與張致恆有關？　Steven太太就一事向「外援」求助

娛樂 13:01 2023/05/01

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

雯雯在IG上提起自殺，令人擔心。

張致恒（Steven）太太區燕雯（雯雯）曾鬧爆Steven冇畀錢屋企，雯雯不時需獨力照顧3名兒子，也會在社交網發文大呻「撐唔住」，情況令人憂心！

在昨晚（4月30日），雯雯在IG限時動態上放負，直指自己被人逼死，疑似埋怨被指負債纍纍的老公張致恆（Steven）。

【張氏一家】張致恆一家成功搵屋搬　張太雯雯卻大呻：黑到暈

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【離婚KOL】張致恆太太吐心聲疑走投無路　雯雯深情向兒子作承諾

雯雯突提自殺

「一打三」的雯雯在IG上放負已不是新鮮事，其身心狀況也備受關注，她在IG限時動態中以黑底白字寫上：「究竟想累到我幾時？如果有一日我自殺，唔需要有遺囑，因為得一個原因，一定係你逼死我！」

雯雯一度把該IG限時動態刪去，後來把內容分成兩則IG限時動態再發布，並刪去「自殺」字眼。

雯雯求幫忙！

因一事求助

在今日早上11時多，雯雯在IG「上水」，擔心她做傻事的網民應該也可放下心頭大石。

雯雯正在處理搬屋一事，她在IG限時動態上求助：「今日有冇人可以幫手搬屋？」雯雯需請「外援」幫忙，難道Steven未有現身？

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曾呻「全屋剩返一張凳」

雯雯早前於IG限時動態上寫道：「搬屋，Sofa爛左（咗），連唯一兩張摺凳都比牧牧（二子張天牧）整爛埋一張，全屋剩返一張凳！黑到暈。」

雯雯似乎需帶著3名兒子、3隻狗狗搬屋，而Steven就未有在IG上提到搬屋一事。

後來，雯雯再於IG發聲：「其實我無話過自己無錢買凳，記者想像力太好。我只係話自己好黑，乜嘢都同一時間爛！我宜家好努力靠自己照顧屋企，麻煩比（畀）空間我！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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