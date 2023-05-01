【東張西望】兩女兒聯手搶走$320萬公屋　83歲婆婆遭大女軟禁老人院

▲ 一名83歲婆婆控訴被兩名女兒聯手搶走值$320萬公屋，更遭大女軟禁老人院。

又有家庭鬧大爭產問題！《東張西望》報道一名育有6名子女的83歲陳婆婆，原本主動入住老人院想有人照顧，減輕家人負擔，怎料被大女、三女及三女的兒子騙走其市值320萬元的公屋單位，更遭大女軟禁在老人院中。陳婆婆已報警落案，其餘4名仔女齊齊上節目作出控訴，盡力搶回原本屬於6子女平分的單位。

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陳婆婆在2002年以租者置其屋計劃，購入翠屏北邨一個500多呎的公屋單位，現時未補地價估值約320萬元。由於陳婆婆去年一度身體不適，子孫又要返工，她曾獨自留在家中無人照顧，身體感到又痛又肚餓，所以主動提出住老人院，想不到被大女及三女聯手搶走公屋。

▲ 陳婆婆與孫女一同上《東張西望》對大女和三女作出控訴。（影片截圖）

陳婆婆、二子、四子及五女齊齊現身節目作出控訴，四子透露自己曾與母親同住，後來三家姐沒有地方住，他就決定搬出讓三家姐照顧母親。而陳婆婆多年來負責照顧三女的兒子，現年已30多歲。

當年陳婆婆買入公屋時，是寫上自己的名字，再由6兄弟姊妹一同供樓。因此兩個兒子表明待母親百年歸老後，如出售物業就分6份平分，但三女在去年的分產家庭會議上，要求獲分最大份，當時大家同意分7份，當中有2份歸三女，但她疑似不滿離開。二子再提出，他可以讓出自己一份讓三妹置業。

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氹母親簽下3份不明來歷文件

後來大女及三女疑密謀奪取公屋，提供了3份不明來歷的文件叫母親簽名，又企圖從五女手中奪取母親的印章，當時由三女的兒子負責遞文件給婆婆，而陳婆婆忘了問該3份文件是甚麼就簽名，原來是房屋署申請轉名的文件。最終陳婆婆的公屋轉到大女及三女的兒子名下，有人更在家門外貼出已轉業主及換鎖，而陳婆婆及其他子女想入屋會遭到警告，甚至會報警求助。

▲ 但三女要求獲分最大份。（影片截圖）

陳婆婆對自己被騙在三張紙上簽名，感到非常憤怒，強調自己的單位是留給6子女，不滿大女和三女侵吞。而節目下集播出主持多次致電陳婆婆的大女、三女及三女的兒子，但均被掛線，後來接到大女的回電，但二人都是各說各話。

大女反斥母親鬧大事件

陳婆婆多次指摘大女拒接電話，又騙走原本屬於6子女平分的單位，但大女強調母親沒有電聯過她，更反指母親把事情鬧上《東張》令她好煩擾，自言已上過警局，並鬧爆母親搞事：

你哋喺度搞搞震，我話俾你聽啦！你再搞搞震呀……連你哋都拉埋上差館！

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大女疑似以幫母親申請高齡津貼為藉口，哄騙母親將公屋單位轉名，其實只要公屋單位是自住用途即可申請豁免，不會影響到申請資格。五女透露，陳婆婆曾因立遺囑問題，聲稱想賣出單位，其實只是嚇唬她們，從沒打算賣出，因為母親和眾兄弟姊妹一早已當單位是祖屋。

我只係想阿媽開開心心過埋佢之後嘅日子……兩位家姐，點解你哋要咁樣對阿媽？你哋唔可以咁樣對阿媽，你哋有良心嘅攞返出嚟！

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律師︰母外出要大女批准沒有理據

此外，大女是陳婆婆在老人院的唯一保證人，即是老人院的指定聯絡人，如果陳婆婆想離開護老院，都必先經大女批准，所以大女有權控制母親的活動範圍，幾兄弟姊妹直斥大家姐是軟禁母親。節目組帶同陳婆婆一名孫女去諮詢大律師陸偉雄意見，陸偉雄表示，要更換保證人必須得到保證人同意的說法荒謬，因當事人一定是感到不滿才會提出更換保證人，對方一定不同意。

陸偉雄表示此說法只是護老院的政策，他建議陳婆婆的家人要向護老院施壓，指一定要保證人同意才可讓陳婆婆外出的說法是沒有理據，最好一家人齊心並找律師陪同，以表達這是一個集體意願想更換保證人，也是陳婆婆的意願。幾名子女表明希望更換保證人，把照顧母親的重任交回給他們。

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責任編輯︰王明芳