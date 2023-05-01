【外傭薪金】聲稱7年在港工作經驗　本地印傭要求月薪$8,500︰搵到新僱主就斷約

▲ 有外傭要求月薪$8,500。（圖非當事人，經濟日報資料圖片）

過去數年在疫情下受制於各種限制，導致外傭供不應求，因此不少本地外傭都要求加人工，又或斷約跳槽。有網民近日就在外傭中介App發現，有印尼外傭聲稱自己在港工作7年，詳列自己的履歷，列明期望月薪為$8,500，較最低工資多逾$3,700，網民不禁批評她獅子開大口。

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有網民在facebook群組「香港僱主討論區（外傭/鐘點/陪月/本地ee）」上載截圖，看到有32歲印尼外傭在外傭中介App中自我介紹，她指自己在中東工作了兩年，照顧4名成人和5名小孩，職責包括煮食、家務、照顧嬰孩、長者、洗車和打理花園等。

▲ 外傭在中介App寫明期望薪金$8500。（facebook圖片）

她在2016年來港，至今工作7年，曾照顧一個兩孩家庭兩年，而過去5年則照顧兩名成人，主力做家務和照顧長者，她還誠實表示，計劃搵到新工就會斷約。而她的期望的薪金為每月$8,500，居住環境則需要再與僱主討論。

事實上，本港政府在2022年9月30日宣布，外傭的規定最低工資上調$100至每月$4,730，另若僱主沒有提供免費膳食，須向外傭付每月不少於$1,196的膳食津貼。

事主形容，「好笑到想舉報！唔知係咩獅子開咁大個口」，帖文引來不少網民熱論，有網民笑言該外傭「嗨大咗」，又認為「斷約都唔會請啦」。

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責任編輯︰王明芳