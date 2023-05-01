【最後功課】老師離世前派最後功課無繳交限期　叮囑學生慢慢做︰要過得幸福

▲ 有患病的老師在離世前，向學生派發最後的功課。（iStock圖片）

老師的一言一語足以影響學生，甚至令他們謹記一生。有患病的老師在離世前，向學生派發最後的功課，表明這份功課沒有繳交限期，請學生慢慢做，而這就是學生一輩子的功課——要過得幸福。

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近日網上瘋傳一張黑板的照片，一名日本老師在黑板用粉筆寫上「最後的功課，繳交期限︰無」。老師交代，「你們交功課時，我應該已經上天國了」，他叮囑學生不需要急著繳交功課，慢慢完成就可以了。他寫上這份功課的內容︰

或許等到那一天我們見面時，請你們大聲告訴我，讓我聽到『我過得很幸福』這句話，我會等你們的。

▲ 老師給學生一輩子的功課︰要過得幸福。（網上圖片）

給學生一輩子的功課

據知這是一名大阪的中學老師所寫的，他當時身患重病，自知時日無多而給學生最後的功課，正正是希望學生「要過得幸福」。有關照片早於2013年便在網上流傳，近日再被網民翻出轉發，甚至引起外國網民熱議。

網民讚賞這位老師用愛去教育學生，即使走到生命盡頭仍不忘學生，只想他們花一生學習如何讓自己幸福，好好活著，好好過生活。

▲ 有老師受到啟發，也向即將畢業的學生派發了類似的功課。（網上圖片）

該名老師派發的最後功課語重心長，一名於大阪歌島國小任教的老師受到啟發，也向即將畢業的學生派發了類似的功課，期望孩子過幸福人生，這份功課亦不設繳交限期。

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責任編輯︰王明芳