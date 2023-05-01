【高脂陷阱】食乳豬後肚痛命危入ICU　女子血液抽出2公升油漿

▲ 食乳豬後肚痛命危入ICU，女子血液抽出2公升油漿。

廣州一名女子近日進食燒乳豬後，便開始腹痛不止，遂到醫院求診，更一度被送入深切治療部（ICU）搶救，結果被診斷為急性胰腺炎，院方在她的血液中抽出近2000毫升油漿，才救回一命。

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綜合內媒報道，52歲的莫姓婦人早前吃了幾塊燒乳豬後，當晚半夜開始肚痛，其後更更擴散至背部，同時伴隨噁心、腹脹等症狀。翌日下午，腹痛難忍的莫女到醫院急症室求診，驗血報告顯示，她的三酸甘油酯超標10倍，正常人血脂一般低於1.9mmol／L，但莫女已高於檢查上限50mmol／L。

醫生根據症狀及輔助檢查，診斷患者為高甘油三酯血症性急性胰腺炎，且病情易復發，嚴重時可伴有多臟器功能衰竭，預後難料。

由於莫女病況危急，加上藥物治療已經無法快速安全降低血脂，醫院將其送入ICU，並進行緊急血漿置換，過濾出近2000毫升呈奶黃色的油脂，終於令莫女的血脂降到安全水平，留醫2日後可以出院。

▲ 女子血液抽出2公升油漿。（網上圖片）

不過，身高1.6米的莫女，體重僅50公斤，血液中的油脂到底從何而來？醫生解釋，燒乳豬只是導火線，病發的原因是「原發性脂蛋白代謝異常」。

高脂血症分為原發性血脂異常和繼發性血脂異常，原發性血脂異常大多由於單一基因或多個基因突變所致，具有家族聚集性，有明顯遺傳傾向；而長期暴飲暴食、重油重鹽則會導致繼發性高脂血症。

醫生提醒，無論是原發性，還是繼發性高脂血症，都可能會引發脂肪肝、動脈粥樣硬化、 糖尿病、急性胰腺炎等疾病，提醒應定期接受體檢、控制熱量攝取，以及多做運動。

醫生：牛奶血可致血管栓塞增中風風險

香港紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣醫生，曾受訪解構「牛奶血」成因。他指出，牛奶血是由於吃得太肥膩，長期過量吸收油分，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成奶黃色。

李醫生指出，血液中的三酸甘油脂過高，可引致胰臟發炎問題，會令血脂增加出現「牛奶血」，長遠令血管栓塞，增加患心臟病及中風風險。

他提醒，市民應少食高脂食物，例如打邊爐時，少吃肥牛等肉類、生根、響鈴及不要點麻辣湯。而餐飲盡量不選擇咖啡或茶，可選擇檸水，又或在餐後2、3小時才喝茶或咖啡，待身體有充足時間吸收食物中的鐵質，同時適量進食含豐富鐵質的食物。

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責任編輯：羅嘉欣