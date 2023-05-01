正與周永恆辦理離婚手續　陳薇貼黑白照疑訴心聲

▲ 陳薇（Britni）透露正辦理離婚手續！

藝人周永恆（Roy）近日被控三宗罪，暫准以10萬元保釋，其內地太太陳薇（Britni）則透露正辦理離婚手續。

曾因偷食兼打老婆的周永恆於2017年與趙頌茹離婚；翌年他與陳薇再婚，婚後育有1子。如今，陳薇決定與周永恆斷絕夫妻關係。

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▲ Britni、Roy於2018年6月結婚。（IG圖片）

▲ Roy、Britni（IG圖片）

▲ Britni（IG圖片）

▲ 因葵聲稱周永恆遭家暴。



周永恆被控三宗罪

日前，填詞人因葵（陸謙遊）卻在個人社交平台公開多張Roy疑遭家暴的照片，當中Roy的臉、額頭、耳背、鎖骨、都有明顯傷痕，頭頂更被要縫針，他一度要留醫。不過，陳薇則反撃指周永恆已被捕，之後亦有更新IG抒發心情。

如今，周永恆被控三宗罪，並於4月26日在屯門裁判法院答辯，案件押後至6月21日審理。

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▲ Britni上載一張黑白照。（IG圖片）

黑白照訴心聲？

在昨晚（4月30日），Britni在IG上幹一張黑白自拍照，寫道：「Big goals are very rarely accomplished in one effort. It takes lots of small steps to reach them」，即是指很大的目標很少在一次努力中完成，需花很多小步才能達,到，似乎是指最近的處境？

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結束4年夫妻關係

傳媒與Britni聯絡，她承認正在辦理離婚手續，並指：「行緊法律程序，準備好晒資料律師會跟進處理。」她未有交代是否是否單方面申請離婚，Roy則未有就事件作公開回應。

Roy在2010年與趙頌茹奉子成婚，其後在2016年10月與相戀8個月的組合O.M.G成員黃芊詠鬧分手，直至Roy與趙頌茹完成辦理離婚手續半年，他與陳薇再婚。

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