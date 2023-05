正與周永恆辦理離婚手續　陳薇貼黑白照疑訴心聲

▲ 陳薇(Britni)透露正辦理離婚手續!

藝人周永恆(Roy)近日被控三宗罪,暫准以10萬元保釋,其內地太太陳薇(Britni)則透露正辦理離婚手續。

曾因偷食兼打老婆的周永恆於2017年與趙頌茹離婚;翌年他與陳薇再婚,婚後育有1子。如今,陳薇決定與周永恆斷絕夫妻關係。

【刑恐妻子】藝人周永恆涉刑恐斬妻兼阻差襲警 准10萬元保釋6月再訊



▲ Britni、Roy於2018年6月結婚。(IG圖片)

▲ Roy、Britni(IG圖片)

▲ Britni(IG圖片)

▲ 因葵聲稱周永恆遭家暴。



周永恆被控三宗罪

日前,填詞人因葵(陸謙遊)卻在個人社交平台公開多張Roy疑遭家暴的照片,當中Roy的臉、額頭、耳背、鎖骨、都有明顯傷痕,頭頂更被要縫針,他一度要留醫。不過,陳薇則反撃指周永恆已被捕,之後亦有更新IG抒發心情。

如今,周永恆被控三宗罪,並於4月26日在屯門裁判法院答辯,案件押後至6月21日審理。

周永恆家暴事件峰迴路轉 內地妻陳薇藉RubberBand歌抒發感受

▲ Britni上載一張黑白照。(IG圖片)

黑白照訴心聲?

在昨晚(4月30日),Britni在IG上幹一張黑白自拍照,寫道:「Big goals are very rarely accomplished in one effort. It takes lots of small steps to reach them」,即是指很大的目標很少在一次努力中完成,需花很多小步才能達,到,似乎是指最近的處境?

最新影片推介:何依婷專訪

結束4年夫妻關係

傳媒與Britni聯絡,她承認正在辦理離婚手續,並指:「行緊法律程序,準備好晒資料律師會跟進處理。」她未有交代是否是否單方面申請離婚,Roy則未有就事件作公開回應。

Roy在2010年與趙頌茹奉子成婚,其後在2016年10月與相戀8個月的組合O.M.G成員黃芊詠鬧分手,直至Roy與趙頌茹完成辦理離婚手續半年,他與陳薇再婚。

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R